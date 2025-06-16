«Базель» назвал преемника Селестини, который может возглавить ЦСКА

«Базель» объявил о назначении Людовика Маньина новым главным тренером. 46-летний специалист подписал двухлетний контракт с клубом и приступит к работе с командой с началом тренировок 20 июня.
Рулеой станет преемником Фабио Селестини, который может возглавить московский ЦСКА.
Ранее Маньин с 2022 года трудился в «Лозанне».
До Спартака "Базель" тренировал...
Мурат Якин - может, слышали о таком?
Посидел годок на скамейке, а потом засобирался домой.
На рiдну Швейцаршiну...
Там из клуба в клуб побегал, пока их федерация футбола в лотерейку не разыграла должность главного тренера сборной: Якин выиграл.
Теперь там обретается.
Что-то ТАМ у него получается: конечно - своих-то тренировать сподручнее.
Да и эксперименты, которые ставил в Спартаке, пошли, видимо ЕМУ на пользу.
Спартаку, естественно, НЕТ.
Получается, что ещё один НЕДОРОГОЙ тренер за производственной практикой в Россию приедет.
Только теперь в ЦСКА?
Ну-ну...
До Спартака "Базель" тренировал...
Мурат Якин - может, слышали о таком?
Посидел годок на скамейке, а потом засобирался домой.
На рiдну Швейцаршiну...
Там из клуба в клуб побегал, пока их федерация футбола в лотерейку не разыграла должность главного тренера сборной: Якин выиграл.
Теперь там обретается.
Что-то ТАМ у него получается: конечно - своих-то тренировать сподручнее.
Да и эксперименты, которые ставил в Спартаке, пошли, видимо ЕМУ на пользу.
Спартаку, естественно, НЕТ.
Получается, что ещё один НЕДОРОГОЙ тренер за производственной практикой в Россию приедет.
Только теперь в ЦСКА?
Ну-ну...