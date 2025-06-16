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«Базель» назвал преемника Селестини, который может возглавить ЦСКА

вчера, 16:41

«Базель» объявил о назначении Людовика Маньина новым главным тренером. 46-летний специалист подписал двухлетний контракт с клубом и приступит к работе с командой с началом тренировок 20 июня.

Рулеой станет преемником Фабио Селестини, который может возглавить московский ЦСКА.

Ранее Маньин с 2022 года трудился в «Лозанне».

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Red blu
Red blu
вчера в 19:37, ред.
49 летний швейцарец Фабио Челестини.

А не Селестини.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:54
Ничего еще путем не ясно.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:07, ред.
В Спартаке уже был такой один.
До Спартака "Базель" тренировал...
Мурат Якин - может, слышали о таком?
Посидел годок на скамейке, а потом засобирался домой.
На рiдну Швейцаршiну...
Там из клуба в клуб побегал, пока их федерация футбола в лотерейку не разыграла должность главного тренера сборной: Якин выиграл.
Теперь там обретается.
Что-то ТАМ у него получается: конечно - своих-то тренировать сподручнее.
Да и эксперименты, которые ставил в Спартаке, пошли, видимо ЕМУ на пользу.
Спартаку, естественно, НЕТ.
Получается, что ещё один НЕДОРОГОЙ тренер за производственной практикой в Россию приедет.
Только теперь в ЦСКА?
Ну-ну...
sv_1969
sv_1969 ответ introvert pofigist (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
Это тоже "покровители животноводства")))
протон
протон
вчера в 16:54
Очень сложно прогнозировать как покатит в совершенно непривычной для него стране, языковой среде и лиге. В клубе, где много времени на раскачку не предоставят, требуя резалта здесь и сейчас. Вспоминается Мурат Якин, приехавший в Москву из...Базеля. Но, тот "Базель" с Якином дважды подряд становилась чемпионом Швейцарии и доходил до полуфинала Лиги Европы. На минуточку, Швейцария под его рулением недалече выходила на ЧМ в Катаре, опередив в отборе Италию. А на Евро выкинула ту же Италию из турнира, уступив англичанам лишь в серии пенальти.
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