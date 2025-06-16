«Базель» назвал преемника Селестини, который может возглавить ЦСКА

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вчера, 16:41

«Базель» объявил о назначении новым главным тренером. 46-летний специалист подписал двухлетний контракт с клубом и приступит к работе с командой с началом тренировок 20 июня.

Рулеой станет преемником , который может возглавить московский ЦСКА .

Ранее Маньин с 2022 года трудился в «Лозанне».