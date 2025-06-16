«Челси» – «Лос-Анджелес ФК»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Челси» – «Лос-Анджелес ФК», который состоится 16 июня 2025 года.
«Челси»
«Челси» провел неплохой сезон и заслуженно закончил сезон в АПЛ в первой пятерке, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Команда имеет хорошие коэффициенты в Европе и за счет них получила приглашение на КЧМ 2026. В первой игре коллектив сыграет с «Лос-Анджелес ФК», который фактически сыграет не на своем поле, но в своей стране, однако лондонский клуб все равно считается большим фаворитом в первом туре.
28 мая «Челси» выиграл Лигу конференций у «Бетиса» (4:1), а 25 мая в заключительном туре АПЛ обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (1:0).
«Лос-Анджелес ФК»
Американский клуб совсем немного отстает от группы лидеров, но занимает пятое место в западной конференции МЛС и входит в зону плей-офф. «Лос-Анджелес ФК» стартует в групповом раунде КЧМ 2025 с матча с «Челси», но в группе еще есть «Фламенго» и «Эсперанс». Добыть победу против европейского клуба было бы очень сложно, но ничья дала бы определенное преимущество над остальными конкурентами.
9 июня «Лос-Анджелес ФК» обыграл на своем поле «Спортинг Канзас-Сити» (3:1), а ранее обыграл «Америку» в дополнительное время в квалификации на КЧМ 2025.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.23
- Ничья – 6.8
- Победит «Лос-Анджелес ФК» – 12.8
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Лос-Анджелес ФК» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Челси» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух поражениях
- Ранее команды не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках
Прогноз
Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команда из Лондона сможет полностью переиграть своего соперника и победит с разницей минимум в 2 мяча.