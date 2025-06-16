«Челси» – «Лос-Анджелес ФК»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Челси» – «Лос-Анджелес ФК », который состоится 16 июня 2025 года.

«Челси»

«Челси» провел неплохой сезон и заслуженно закончил сезон в АПЛ в первой пятерке, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Команда имеет хорошие коэффициенты в Европе и за счет них получила приглашение на КЧМ 2026. В первой игре коллектив сыграет с «Лос-Анджелес ФК », который фактически сыграет не на своем поле, но в своей стране, однако лондонский клуб все равно считается большим фаворитом в первом туре.

28 мая «Челси» выиграл Лигу конференций у «Бетиса» (4:1), а 25 мая в заключительном туре АПЛ обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (1:0).

«Лос-Анджелес ФК »

Американский клуб совсем немного отстает от группы лидеров, но занимает пятое место в западной конференции МЛС и входит в зону плей-офф. «Лос-Анджелес ФК » стартует в групповом раунде КЧМ 2025 с матча с «Челси», но в группе еще есть «Фламенго» и «Эсперанс». Добыть победу против европейского клуба было бы очень сложно, но ничья дала бы определенное преимущество над остальными конкурентами.

9 июня «Лос-Анджелес ФК » обыграл на своем поле «Спортинг Канзас-Сити» (3:1), а ранее обыграл «Америку» в дополнительное время в квалификации на КЧМ 2025.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.23

Ничья – 6.8

Победит «Лос-Анджелес ФК » – 12.8

» – 12.8 Тотал больше 3.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9

Статистика

Пять из шести последних матчей «Лос-Анджелес ФК » завершились тоталом больше 2.5 мячей

» завершились тоталом больше 2.5 мячей «Челси» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух поражениях

Ранее команды не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команда из Лондона сможет полностью переиграть своего соперника и победит с разницей минимум в 2 мяча.