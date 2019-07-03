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«Челси» продлил контракт с Пашаличем. Игрок начнет сезон в «Аталанте»

сегодня, 19:20

«Челси» объявил о пролонгировании сотрудничества с полузащитником Марио Пашаличем. Отныне контракт с хорватским игроком рассчитан до 2022 года.

Напомним, что прошлый сезон экс-футболист «Спартака» Пашалич провел в «Аталанте» на правах аренды. «Челси» сообщает, что хавбек проведет в итальянском клубе еще один сезон.

В минувшей кампании Пашалич провел 33 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Bavaria_N
Bavaria_N
   359 / 695
сегодня в 20:56
как раз вернется через год а челси будет уже в чемпионшипе. там пригодится
VIPded
VIPded
   189 / 695
сегодня в 20:06
Ну хоть такая практика...
Don trambon
Don trambon
   54 / 695
сегодня в 19:33
Ни как иначе, опыт выступления за спартак передался игрокам Аталанты через Пашалича, что позволило им попасть в ЛЧ.
Великий клуб одним словом, да 25% клоун, посуди как эксперт)
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