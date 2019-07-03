«Челси» продлил контракт с Пашаличем. Игрок начнет сезон в «Аталанте»

сегодня, 19:20

«Челси» объявил о пролонгировании сотрудничества с полузащитником . Отныне контракт с хорватским игроком рассчитан до 2022 года.

Напомним, что прошлый сезон экс-футболист «Спартака» Пашалич провел в «Аталанте» на правах аренды. «Челси» сообщает, что хавбек проведет в итальянском клубе еще один сезон.

В минувшей кампании Пашалич провел 33 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.