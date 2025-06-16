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«Оренбург» объявил даты товарищеских матчей перед стартом сезона

вчера, 17:22

Пресс-служба «Оренбурга» объявила расписание перед началом сезона.

19 июня команда выйдет из отпуска и соберется в Москве. 20 июня в специализированной московской клинике игроки пройдут углубленный медицинский осмотр. 21 июня подопечные Владимира Слишковича приступят к учебно-тренировочным сборам на базе стадиона «Родина» в Химках, где проведут четыре недели.

Запланированы три контрольных встречи: 29 июня, 6 и 12 июля. Команды-соперники пока неизвестны.

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Все комментарии
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вчера в 20:29
Не до сезон РПЛ, к счастью или сожалению
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:50
Интересно, а задача выхода в РПЛ перед командой стоит?
Capral
Capral
вчера в 17:46
Слишкович- настоящий мужик, не бросил команду, не сбежал, а последовал с ней в 1-ю лигу. Да, не следовало браться за команду, фактически безнадежную, в которой у Слишковича не было шансов, но вероятно, и такой опыт нужен- на будущее... От всей души, желаю тренеру вернуть команду в ПЛ!!!!!!!

А вот я, знаю совершенно противоположный пример, когда тренер, отправив столичную команду в 1-ю лигу, вместо того, чтобы пойти с ней и попытаться вернуть её, тайно сбежал, под покровом ночи, в багажнике автомобиля, чтобы по дороге на разорвали... Разве это мужик.
cp9gpns8shcm
cp9gpns8shcm
вчера в 17:43
Оренбург рвётся в бой!!!!
j78w9qejmrgv
j78w9qejmrgv
вчера в 17:31
Мало кому теперь интересны эти пердивные новостя
Гость
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