«Оренбург» объявил даты товарищеских матчей перед стартом сезона

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вчера, 17:22

Пресс-служба «Оренбурга» объявила расписание перед началом сезона.

19 июня команда выйдет из отпуска и соберется в Москве. 20 июня в специализированной московской клинике игроки пройдут углубленный медицинский осмотр. 21 июня подопечные Владимира Слишковича приступят к учебно-тренировочным сборам на базе стадиона «Родина» в Химках, где проведут четыре недели.

Запланированы три контрольных встречи: 29 июня, 6 и 12 июля. Команды-соперники пока неизвестны.