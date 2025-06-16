«Оренбург» объявил даты товарищеских матчей перед стартом сезона

Пресс-служба «Оренбурга» объявила расписание перед началом сезона.
19 июня команда выйдет из отпуска и соберется в Москве. 20 июня в специализированной московской клинике игроки пройдут углубленный медицинский осмотр. 21 июня подопечные Владимира Слишковича приступят к учебно-тренировочным сборам на базе стадиона «Родина» в Химках, где проведут четыре недели.
Запланированы три контрольных встречи: 29 июня, 6 и 12 июля. Команды-соперники пока неизвестны.
А вот я, знаю совершенно противоположный пример, когда тренер, отправив столичную команду в 1-ю лигу, вместо того, чтобы пойти с ней и попытаться вернуть её, тайно сбежал, под покровом ночи, в багажнике автомобиля, чтобы по дороге на разорвали... Разве это мужик.
А вот я, знаю совершенно противоположный пример, когда тренер, отправив столичную команду в 1-ю лигу, вместо того, чтобы пойти с ней и попытаться вернуть её, тайно сбежал, под покровом ночи, в багажнике автомобиля, чтобы по дороге на разорвали... Разве это мужик.