Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН»

Пресс-служба «Пари НН» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Алексей Шпилевский.
Ранее 37-летний специалист возглавлял «Арис» из Кипра. Контракт с «Пари НН» тренер подписал до лета 2028 года.
Пресс-служба «Пари НН» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Алексей Шпилевский.
Ранее 37-летний специалист возглавлял «Арис» из Кипра. Контракт с «Пари НН» тренер подписал до лета 2028 года.
Ну и ладненько.
Руководство клуба думает, наверное, что раз уж Сашку Кокорина на Кипре сделал лучшим бомбардиром, то теперь этому Шпилевскому всё по плечу....)
Ну и ладненько.
Руководство клуба думает, наверное, что раз уж Сашку Кокорина на Кипре сделал лучшим бомбардиром, то теперь этому Шпилевскому всё по плечу....)