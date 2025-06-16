Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН»

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вчера, 19:01

Пресс-служба «Пари НН» сообщает, что новым главным тренером клуба стал .

Ранее 37-летний специалист возглавлял «Арис» из Кипра. Контракт с «Пари НН» тренер подписал до лета 2028 года.