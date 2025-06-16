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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Алексей Шпилевский возглавил «Пари НН»

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a473ypcg8txg
a473ypcg8txg
сегодня в 04:29
Зелёный хавчик везде хавчик
Arny
Arny
сегодня в 00:58
Значит скоро Шаманский к Шпилевскому в аренду пойдет:))
FORESTER5052
FORESTER5052
вчера в 22:55
Интересно состав останется тот же или поставил условием покупку 5 игроков в усиление как в Легии и какова зп?Останется такой же как у предыдущего тренера НН? Если да на оба вопроса вот тогда и посмотрим что получится за год.
агентСмит
агентСмит
вчера в 21:26
Не могу пожелать удачи. Место НН в ФНЛ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:24
В какой лиге играть будет НиНо?
За адекватность
За адекватность ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Приветствую уважаемый! Вроде как на Кипре с известным нам персонажем последнее время харчевался. Могу ошибиться, но и система "РБ" ему не чужда. Из того, что читал, талант имеет место быть. А уж что выйдет, даст Бог здоровья увидим. Как-то так с моей колокольни в попытке попасть в унисон с Вашим камертоном.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:28
Кто такой?
Где играл?
С кем дружил?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:55
Раньше даже ничего не слышал об этом человеке...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:27, ред.
Опять на белоруса потянуло Пари НН...
Ну и ладненько.
Руководство клуба думает, наверное, что раз уж Сашку Кокорина на Кипре сделал лучшим бомбардиром, то теперь этому Шпилевскому всё по плечу....)
Гость
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