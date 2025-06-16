«Салернитана» сообщила о серьёзном пищевом отравлении 21 члена команды

1750075050

вчера, 14:57

«Салернитана» объявила об отмене сегодняшней тренировки из-за серьёзного пищевого отравления, которое затронуло двадцать одного члена команды, включая игроков и персонал.

Они почувствовали недомогание во время обратного пути из Генуи после первого матча за право остаться в Серии B с «Сампдорией», прошедшего вчера. Ситуация потребовала вмешательства скорой помощи по прибытии в аэропорт Салерно Коста д'Амальфи, значительная часть команды была госпитализирована.

Клуб отметил, что сразу же принял все необходимые действия для сохранения здоровья членов команды и проинформировал компетентные органы, оставив за собой право на любые действия в спортивных и иных инстанциях для защиты интересов клуба и его сотрудников за несколько дней до ответного матча. Поэтому, ожидая результатов расследования инцидента, «Салернитана» сообщила, что направила официальный запрос в о переносе игры с «Сампдорией», которая в запланирована на 20 июня.