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«Салернитана» сообщила о серьёзном пищевом отравлении 21 члена команды

вчера, 14:57
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)2 : 0Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Салернитана» объявила об отмене сегодняшней тренировки из-за серьёзного пищевого отравления, которое затронуло двадцать одного члена команды, включая игроков и персонал.

Они почувствовали недомогание во время обратного пути из Генуи после первого матча за право остаться в Серии B с «Сампдорией», прошедшего вчера. Ситуация потребовала вмешательства скорой помощи по прибытии в аэропорт Салерно Коста д'Амальфи, значительная часть команды была госпитализирована.

Клуб отметил, что сразу же принял все необходимые действия для сохранения здоровья членов команды и проинформировал компетентные органы, оставив за собой право на любые действия в спортивных и иных инстанциях для защиты интересов клуба и его сотрудников за несколько дней до ответного матча. Поэтому, ожидая результатов расследования инцидента, «Салернитана» сообщила, что направила официальный запрос в о переносе игры с «Сампдорией», которая в запланирована на 20 июня.

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Все комментарии
агентСмит
агентСмит
вчера в 16:14
Похоже, что вылетит теперь Салернитана.
Futurista
Futurista
вчера в 15:51, ред.
"Салернитана"...само слово похоже на название какого то инфекционного заболевания...
как "корабль" назовёшь...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:26
Врач и шеф-повар уже уволены?
ttjr74eu7vt9
ttjr74eu7vt9
вчера в 15:02
"И как сказала тётя Соня с Молдаванки, за76и все с под майонеза банки!" (К. Беляев из песни о холере в Одессе)
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