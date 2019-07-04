Монреаль на год продлил контракт с «Арсеналом»

сегодня, 15:10

Защитник «Арсенала» еще на год продлил соглашение с клубом, сообщают СМИ . Официально о сделке объявят в ближайшее время. Кроме того, в договоре предусмотрена опция продления еще на один сезон. Зарплата игрока останется прежней и составит 65 тысяч фунтов в неделю.

Предыдущий контракт 33-летнего футболиста истекал этим летом.

Монреаль выступает за «Арсенал» с 2013 года. За это время он провел 248 матчей, забил 10 голов и сделал 20 результативных передач.

Ранее «канониры» объявили о подписании молодого форварда.