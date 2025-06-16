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«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны»

вчера, 19:58

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес попал в сферу интересов «Баварии».

По данным источника, мюнхенский клуб заинтересован в трансфере испанца. Однако футболист предпочитает продолжить выступать за «сине-гранатовых».

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Все комментарии
mgx84rph22kp
mgx84rph22kp
сегодня в 02:45
Правильное решение игрока. Уходить из Барселоны в Баварию глупо.
Palex
Palex ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:58
В каком плане хуже или лучше? Оба клуба-топ, , оба чемпионы, и в одной и другой играют высококлассные футболисты. Вопросы скорее в зарплате
протон
протон
вчера в 22:33
Фермин качественный футболист, хотя чаще на замену, но тем не менее, он частенько выручает Барсу своими нужными и своевременными голами, рад, что он отдает предпочтение остаться в любимом клубе)
Под конец сезона особенно раскрылся, думаю, что он и дальше будет прогрессировать. Такой игрок и самим нужен)
подвижный, креативный, в меру разрушительный, с поставленным ударом.
В новом сезоне ожидаю очень большого прогресса Фермина и то что он станет основным АПЗ по ходу сезона)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:43
Скучновато ему будни в Бундес лиге играть за Баварию без какой либо конкуренции в чемпе
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:20
Одни только слова про интерес
drug01
drug01
вчера в 20:02
Неужели Бавария лучше Барселоны???
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