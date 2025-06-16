«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес попал в сферу интересов «Баварии».
По данным источника, мюнхенский клуб заинтересован в трансфере испанца. Однако футболист предпочитает продолжить выступать за «сине-гранатовых».
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес попал в сферу интересов «Баварии».
По данным источника, мюнхенский клуб заинтересован в трансфере испанца. Однако футболист предпочитает продолжить выступать за «сине-гранатовых».
Под конец сезона особенно раскрылся, думаю, что он и дальше будет прогрессировать. Такой игрок и самим нужен)
подвижный, креативный, в меру разрушительный, с поставленным ударом.
В новом сезоне ожидаю очень большого прогресса Фермина и то что он станет основным АПЗ по ходу сезона)
Под конец сезона особенно раскрылся, думаю, что он и дальше будет прогрессировать. Такой игрок и самим нужен)
подвижный, креативный, в меру разрушительный, с поставленным ударом.
В новом сезоне ожидаю очень большого прогресса Фермина и то что он станет основным АПЗ по ходу сезона)