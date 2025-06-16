«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны»

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вчера, 19:58

Полузащитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Баварии».

По данным источника, мюнхенский клуб заинтересован в трансфере испанца. Однако футболист предпочитает продолжить выступать за «сине-гранатовых».