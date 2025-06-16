Россия может сыграть товарищеский матч с Чили в ноябре этого года

Сборная России может провести товарищеским матч со сборной Чили.
По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Сейчас обсуждается дата и место проведения игры.
Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.
Сборная России может провести товарищеским матч со сборной Чили.
По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Сейчас обсуждается дата и место проведения игры.
Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.
"Куба далека, Куба далека, Куба – рядом, Куба рядом"
Теперь будет , может и посмотрим -
"Чили далеко, Чили далеко , Чили рядом, Чили рядом"...)
"Куба далека, Куба далека, Куба – рядом, Куба рядом"
Теперь будет , может и посмотрим -
"Чили далеко, Чили далеко , Чили рядом, Чили рядом"...)