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Россия может сыграть товарищеский матч с Чили в ноябре этого года

вчера, 21:26

Сборная России может провести товарищеским матч со сборной Чили.

По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Сейчас обсуждается дата и место проведения игры.

Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА.

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Россия  Чили
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:24
обсуждается возможный год встречи ...
qpsah5unghky
qpsah5unghky
сегодня в 02:49
Африканцы закончились.
youtomee
youtomee
вчера в 23:23
очередные 50 на 50, как и с Бразилией, Аргентиной и тд.
k3zyyqdy3dfk
k3zyyqdy3dfk
вчера в 22:26
С Чили вот это соперник?!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:21
А почему бы нет , совсем недавно было же -
"Куба далека, Куба далека, Куба – рядом, Куба рядом"
Теперь будет , может и посмотрим -
"Чили далеко, Чили далеко , Чили рядом, Чили рядом"...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:09
А может и не сыгрть
Гость
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