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Карпин объяснил, почему согласился возглавить «Динамо»

вчера, 21:10

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, почему он принял решение возглавить московский клуб.

Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал. Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:17
В Ростове была дополнительная возможность (помимо зарплаты в сборной) заработать. А в Динамо у Карпина прибавилась вторая цель - завоевание чемпионства.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
опять привыкать надо к этой своеобразной манере ...
af33rx2zqtvq
af33rx2zqtvq
сегодня в 05:06
В Москве попроще сидеть на двух стульях.
ABir
ABir
сегодня в 00:05
А с Ростовом цели и задачи оказывается у Валеры не совпадали.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:49
Быстро Валера отдохнул, переобулся в динамика...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:09
Приветствую, Володя!!!
Да, ты прав, Динамо действительно давно не было чемпионом- с 1976г. А вот команда ВТБ, совсем еще молодая, и понятно, что чемпионом стать еще не успела. Что касается амбиций, чисто спортивных, то я в них не верю и давно. Предложили зарплату, видимо неплохую, и Карпин согласился, в этом случае я его не порицаю, а понимаю. Что касается амбиций ВТБ, то здесь еще проще: банк вкладывает большие деньги и хочет видеть результат, а кроме всего, поскольку, ВТБ содержит команду, следовательно, чисто из субъективных соображений и соображений престижа хочет быть первым- это тоже нормально.

Почему я приветствую приход Карпина? Потому что хочу проверить свои футбольные знания, насколько я разбираюсь в людях, в частности в тренерах. Понимаешь, Володя, если в случае с чехом и шварцем, с самого начала было всё понятно, то с Карпиным сложнее. Он- неоднозначный тренер и сложный человек. Многие известные специалисты не приветствовали появления Карпина в Динамо, давали плохие прогнозы, а я поверил, и думаю не напрасно. Вобщем, посмотрим...)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Виктор, привет! На мой взгляд Карпин не выпендривается, а говорит правду "...Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали." ДМ сто лет не было чемпионом, Карпин как тренер вообще не был чемпионом. А чемпионом хочется быть и ДМ и Карпину. Так что цели и желания у них и правда совпали.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:16
Объективности ради, думай не думай, долго ли коротко, но основная работа имеет место быть, а именно рулевой национальной сборной. Настроение у меня сегодня хорошее. Выдам наверное месячную норму в комментариях. Посарказничать позволю. Как всемогущий "Зенит" позволил совместить должности? Ну ладно "Ростов", а тут один из прямых конкурентов однако. Чуть титул не отжали не так давно бесстыдники этакие. А ежели не пытаться ерничать, то успехов. Не суть как пришли к данному решению, из того, что читаю, Вам это интересно, скажем так, себя проверить. За сим только удачи.Помнится Черчесов в одном из эфиров известного канала, скажем так, как партизан не выдавая правду, но намекнул. Ежели бы его в "ДМ" позвали, то цели, окромя чемпионства, не видел бы, более того сразу, возраст не тот, дабы подобные задачи в долгую решать. Так что... Как всегда со своей колокольни.
g86a255szv25
g86a255szv25
вчера в 21:57
Удачи Валерию и его новому клубу!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:37
Валера, может хватить людям мозги пудрить, прямо скажи что в Динамо будешь получать бабла намного больше чем в Ростове и в этом нет ничего такого особенного))
Capral
Capral
вчера в 21:29, ред.
Яша.

А чем тебе так нравится пивное недоразумение, что вас так объединяет- любовь к пиву?)))
Capral
Capral
вчера в 21:26
Сложный график, интересы совпадают.))) Валера, я тебя умоляю, не порть о себе впечатление.))) Я приветствовал твой приход в Динамо стоя, возлагаю на твое участие большие надежды, и вероятно, больше остальных, уже тебя пропиарил, так ты хоть не выпендривайся и не говори глупости. Еще не хватает, чтобы сказал, что с детства, тайно болеешь за Динамо...))) Всем понятен твой интерес, поэтому, меньше лишних слов, берись за работу и пусть тебе сопутствует Удача!!!!!!!
На сегодняшний день, Карпин, в моём понимании- самый организационный тренер России, умеющий с пониманием дела формировать состав и ставить игру. Клятвенных обещаний, в успехе Карпина давать не буду, но почему-то верю, что многое у него получится. Валера- за работу!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:21
Валерий Георгиевич, будь аккуратнее в своих высказываниях, не давай повода своим хейтерам лишний раз цепляться к твоим высказываниям. Допускаю, что цели руководства Динамо и Карпина полностью совпали, но желания вряд ли.
Болейте за своих. а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:12
Удачи Валере, но скорее всего будет хуже Лички
Гость
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