Карпин объяснил, почему согласился возглавить «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, почему он принял решение возглавить московский клуб.
Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал. Согласился возглавить «Динамо», потому что наши цели и желания полностью совпали.
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!
На сегодняшний день, Карпин, в моём понимании- самый организационный тренер России, умеющий с пониманием дела формировать состав и ставить игру. Клятвенных обещаний, в успехе Карпина давать не буду, но почему-то верю, что многое у него получится. Валера- за работу!!!!!!!
На сегодняшний день, Карпин, в моём понимании- самый организационный тренер России, умеющий с пониманием дела формировать состав и ставить игру. Клятвенных обещаний, в успехе Карпина давать не буду, но почему-то верю, что многое у него получится. Валера- за работу!!!!!!!