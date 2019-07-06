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«Милан» купил Тео Эрнандеса у «Реала» за 20 млн евро

сегодня, 17:54

«Милан» подтвердил, что приобрел защитника «Реала» Тео Эрнандеса. С 21-летним футболистом подписан контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила порядка 20 млн евро.

Изначально игрок подумывал перейти в «Байер», чтобы быть поближе к брату, который летом стал футболистом «Баварии». Тео даже дал устное согласие леверкузенцам, однако всё изменил его разговор с директором «россонери» Паоло Мальдини.

Эрнандес перебрался в «Реал» летом 2017 года. В первом сезоне он провел за клуб 23 матча, однако в следующей кампании окончательно потерял место в составе.

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 18:56
Переплатили однако
ДСА
ДСА
   158 / 710
сегодня в 18:41
Звездой не будет.
cevin cigan
cevin cigan
   71 / 710
сегодня в 18:38
Жаль конечно(с учётом того,что Марс может покинуть Реал)Позиция Тео,как левого защитника, была бы реальной.
Captain Paolo
Captain Paolo
   368 / 710
сегодня в 18:17
Welcome
cska plus
cska plus
   11 / 710
сегодня в 18:14
Наконец то Милан сделал приобретение, даже не верится.
Zenit_84
Zenit_84
   115 / 710
сегодня в 18:04
Удачи Тео!
No problem
No problem
   28 / 710
сегодня в 18:02
Ну чтож,успехов парню.
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