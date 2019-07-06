«Милан» купил Тео Эрнандеса у «Реала» за 20 млн евро

сегодня, 17:54

«Милан» подтвердил, что приобрел защитника «Реала» . С 21-летним футболистом подписан контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила порядка 20 млн евро.

Изначально игрок подумывал перейти в «Байер», чтобы быть поближе к брату, который летом стал футболистом «Баварии». Тео даже дал устное согласие леверкузенцам, однако всё изменил его разговор с директором «россонери» Паоло Мальдини.

Эрнандес перебрался в «Реал» летом 2017 года. В первом сезоне он провел за клуб 23 матча, однако в следующей кампании окончательно потерял место в составе.