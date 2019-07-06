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«Болонья» приобрела основного центрбека «Брюгге»

сегодня, 12:08

«Болонья» оформила трансфер центрального защитника «Брюгге» Стефано Денсвила. С игроком подписан контракт на три сезона.

По информации СМИ, стоимость сделки составила 7 млн евро.

Денсвил - воспитанник академии «Аякса», а в январе 2015 года переехал в Бельгию. В минувшем сезоне он провел в местном чемпионате за «Брюгге» 35 матчей и отметился двумя результативными действиями.

Ранее «Болонья» выкупила вингера «Ювентуса» Риккардо Орсолини.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 12:39
Боже, как пострашнели европейцы.
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