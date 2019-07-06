«Болонья» приобрела основного центрбека «Брюгге»

«Болонья» оформила трансфер центрального защитника «Брюгге» Стефано Денсвила. С игроком подписан контракт на три сезона.
По информации СМИ, стоимость сделки составила 7 млн евро.
Денсвил - воспитанник академии «Аякса», а в январе 2015 года переехал в Бельгию. В минувшем сезоне он провел в местном чемпионате за «Брюгге» 35 матчей и отметился двумя результативными действиями.
Ранее «Болонья» выкупила вингера «Ювентуса» Риккардо Орсолини.
Eccolo 💪🏻🔝🇳🇱@stefanodenswil 💥 pic.twitter.com/rBrUoDxAwl— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 6 июля 2019 г.