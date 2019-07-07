«Милан» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса

Пресс-служба «Милана» подтвердила информацию, что защитник Тео Эрнандес стал игроком итальянского клуба. Ранее футболист выступал за «Реал».
Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года. Ориентировочная сумма трансфера составила 20 млн евро.
Пресс-служба «Милана» подтвердила информацию, что защитник Тео Эрнандес стал игроком итальянского клуба. Ранее футболист выступал за «Реал».
Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года. Ориентировочная сумма трансфера составила 20 млн евро.
Маркос Льоренте, Тео Эрнандес, Себальос, Ковачич, Регилон, де Томас..
Маркос Льоренте, Тео Эрнандес, Себальос, Ковачич, Регилон, де Томас..