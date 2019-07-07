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«Милан» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса

сегодня, 13:00

Пресс-служба «Милана» подтвердила информацию, что защитник Тео Эрнандес стал игроком итальянского клуба. Ранее футболист выступал за «Реал».

Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года. Ориентировочная сумма трансфера составила 20 млн евро.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
   270 / 746
сегодня в 14:31
Хороший трансфер. Купили молодого игрока за сущие копейки. Линия обороны «Милана» и так была одной из лучших за прошлый сезон, а теперь усилили еще больше. Вот только когда уже будут хорошие полузащитники в центр?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   214 / 746
сегодня в 13:53
так то неплохой трансфер и не дорого.
RMUKMU
RMUKMU ответил allemz
   66 / 746
сегодня в 13:47
Далеко не все титулованные тренеры умеют развивать молодых игроков. Также как и не все каталонские физруки умеют работать с бюджетами меньше баварского.
allemz
allemz
   58 / 746
сегодня в 13:32
Бесполезный алжирский физрук совсем не думает о будущем Реала. А куле, накупили Азаров и можно не потеть с молодыми игроками. Как обычно..

Маркос Льоренте, Тео Эрнандес, Себальос, Ковачич, Регилон, де Томас..
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