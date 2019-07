«Бернли» приобрел голландского защитника

Состав «Бернли» пополнил 30-летний защитник «Сток Сити» . С голландским футболистом заключен контракт на два сезона, предусмотрена возможность продления еще на один.

Питерс провел в составе «Сток Сити» шесть лет, за это время сыграл 206 матчей во всех турнирах. Вторую половину минувшей кампании он провел во французском клубе «Амьен».

✍️ We are delighted to formally confirm the signing of Erik Pieters on an initial two-year deal from @stokecity

Welcome to the club Erik. pic.twitter.com/3i2SuxdSvZ