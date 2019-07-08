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«Бернли» приобрел голландского защитника

сегодня, 17:14

Состав «Бернли» пополнил 30-летний защитник «Сток Сити» Эрик Питерс. С голландским футболистом заключен контракт на два сезона, предусмотрена возможность продления еще на один.

Питерс провел в составе «Сток Сити» шесть лет, за это время сыграл 206 матчей во всех турнирах. Вторую половину минувшей кампании он провел во французском клубе «Амьен».

Ранее «Бернли» продлил контракт с голкипером Ником Поупом.

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Павел Амурский
Павел Амурский
   79 / 734
сегодня в 18:47
Важная новость.
ДСА
ДСА
   209 / 734
сегодня в 18:03
Непонятно зачем взяли
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