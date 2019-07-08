Арнаутович стал одноклубником Халка и Ахмедова

сегодня, 12:41

«Вест Хэм» подтвердил, что нападающий перешел в «Шанхай СИПГ».

Сумма трансфера 30-летнего футболиста в китайский клуб не разглашается. Ранее сообщалось, что Арнаутович вынудил лондонцев продать его на ужасных условиях.

В составе китайского клуба выступают экс-игрок «Зенита» Халк, бывший футболист «Краснодара» Одил Ахмедов и бразилец Оскар, который известен по выступлениям за «Челси».