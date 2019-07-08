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Арнаутович стал одноклубником Халка и Ахмедова

сегодня, 12:41

«Вест Хэм» подтвердил, что нападающий Марко Арнаутович перешел в «Шанхай СИПГ».

Сумма трансфера 30-летнего футболиста в китайский клуб не разглашается. Ранее сообщалось, что Арнаутович вынудил лондонцев продать его на ужасных условиях.

В составе китайского клуба выступают экс-игрок «Зенита» Халк, бывший футболист «Краснодара» Одил Ахмедов и бразилец Оскар, который известен по выступлениям за «Челси».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 742
сегодня в 12:53
Халк Арнаутович Ахмедов........

Звучит как имя,отчество и фамилия одного человека.....
allemz
allemz
   64 / 742
сегодня в 12:46
Теперь на вырученные бабки ВХ наконец таки сможет оформить трансфер Макси Гомеса.
cska plus
cska plus
   14 / 742
сегодня в 12:44
Решил подзаработать а футбол побоку.
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