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Эль-Шаарави продолжит карьеру в Китае

сегодня, 08:41

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, как и ожидалось, перешел в «Шанхай Шэньхуа».

Сумма трансфера составила 18 млн евро плюс бонусы, а сам 26-летний футболист заработает около 40 млн евро за 3 года в Поднебесной. 

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06 июля Комментарии28
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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответил jilbar
   16 / 746
сегодня в 09:43
Конечно.
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 746
сегодня в 09:40
Ну и правильно сделал.Пока молодой,нужно мани мани зарабатывать.Какая разница Китай или Катар.Лишь бы дело
пошли.
particular
particular
   1 / 746
сегодня в 08:59
Ещё в июне игрок заявлял, что ему рано в Китай и всё такое прочее..:))
Но потом, видно, проШааарил про предложенные лимоны и спортивный дух соперничества и конкуренции оказался сломлен посулами..:))
Igo0rek
Igo0rek ответил jilbar
   18 / 746
сегодня в 08:50
За деньгами поехал.
Серьезно?
jilbar
jilbar
   148 / 746
сегодня в 08:45
За деньгами поехал.
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