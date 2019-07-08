Эль-Шаарави продолжит карьеру в Китае

Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, как и ожидалось, перешел в «Шанхай Шэньхуа».
Сумма трансфера составила 18 млн евро плюс бонусы, а сам 26-летний футболист заработает около 40 млн евро за 3 года в Поднебесной.
Форвард «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, как и ожидалось, перешел в «Шанхай Шэньхуа».
Сумма трансфера составила 18 млн евро плюс бонусы, а сам 26-летний футболист заработает около 40 млн евро за 3 года в Поднебесной.
пошли.
пошли.
Но потом, видно, проШааарил про предложенные лимоны и спортивный дух соперничества и конкуренции оказался сломлен посулами..:))
Но потом, видно, проШааарил про предложенные лимоны и спортивный дух соперничества и конкуренции оказался сломлен посулами..:))