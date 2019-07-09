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Иско не полетит сегодня с «Реалом» в тур из-за рождения ребенка

сегодня, 11:02

Полузащитник «Реала» Иско сегодня не отправится с командой в тур по Канаде и США.

Иско пока останется в Испании в связи с тем, что его жена в самое ближайшее время должна родить ребенка. Как только это случится, хавбек присоединится к «сливочным».

Иско - один из немногих футболистов, которые не будут с командой с самого первого дня турне. Чуть позже в расположение «Реала» в Канаде прилетят участники Кубка Америки Федерико Вальверде, Эдер Милитао и Каземиро, а также Хесус Вальехо и Дани Себальос, игравшие на молодежном ЧЕ.

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Все комментарии
allemz
allemz
   68 / 733
сегодня в 11:29
А Марсьяля в прошлом году за подобную причину аж на 200к оштрафовали, ахаха
cska plus
cska plus
   16 / 733
сегодня в 11:06
Уважительная причина.
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