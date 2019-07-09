Иско не полетит сегодня с «Реалом» в тур из-за рождения ребенка

сегодня, 11:02

Полузащитник «Реала» Иско сегодня не отправится с командой в тур по Канаде и США .

Иско пока останется в Испании в связи с тем, что его жена в самое ближайшее время должна родить ребенка. Как только это случится, хавбек присоединится к «сливочным».