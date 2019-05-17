В украинской лиге должен появиться VAR

Федерация футбола Украины профинансирует в УПЛ внедрение системы видеопомощи рефери (VAR). Об этом в эфире местного телеканала «Футбол 1» заявил глава организации Андрей Павелко.
– Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе.
– VAR оплачивает ФФУ?
– Да. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-Лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR.
Напомним, что в России технология пока используется только в Кубке страны.
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