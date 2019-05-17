В украинской лиге должен появиться VAR

17 мая 2019, 12:03

Федерация футбола Украины профинансирует в УПЛ внедрение системы видеопомощи рефери ( VAR ). Об этом в эфире местного телеканала «Футбол 1» заявил глава организации Андрей Павелко.

– Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе.

– VAR оплачивает ФФУ ?



– Да. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-Лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR .

Напомним, что в России технология пока используется только в Кубке страны.