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В украинской лиге должен появиться VAR

17 мая 2019, 12:03

Федерация футбола Украины профинансирует в УПЛ внедрение системы видеопомощи рефери (VAR). Об этом в эфире местного телеканала «Футбол 1» заявил глава организации Андрей Павелко.

– Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе.

VAR оплачивает ФФУ?

– Да. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-Лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR.

Напомним, что в России технология пока используется только в Кубке страны.

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Все комментарии
handreb
handreb ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   66 / 843
17 мая в 18:58
Лучше не станет, ты прав. Но Александрия с Мариуполем,народную команду, за которую болеет 80 процентов населения России, натянет СТОПРОЦЕНТОВ.
Если хватит денег до Москвы доехать.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил 11-и метровый
   256 / 843
17 мая в 17:29
От этого хохлолига лучше не станет, с александриями и мариуполями.
Лучше не станет, ты прав. Но Александрия с Мариуполем,народную команду, за которую болеет 80 процентов населения России, натянет СТОПРОЦЕНТОВ.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
17 мая в 17:00
На какие гривны они себе это хотят сделать? Очень дорогое удовольствие для бедной страны, которой скоро не будет помогать ни США, ни Россия!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 16:30
От этого хохлолига лучше не станет, с александриями и мариуполями.
VV V
VV V
   306 / 843
17 мая в 16:09
Даже, если установят VAR, за счёт МВФ, то всю систему хлопчики украдут и переведут украденное в активы сала !
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   399 / 843
17 мая в 16:04
Какой ВАР? Ее противно смотреть эту УПЛ.
Да ты мазахист) тебе противно, но почему то смотришь)
VV V
VV V
   306 / 843
17 мая в 15:40
Будет VAR у гаканых хлопчиков, если МВФ деньги выделит, свои -то деньги уже давно главный укроп Порошенко украл.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 14:57
Вот вам и Украина, у нас по...здеть как с горы катиться.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   425 / 843
17 мая в 14:30
удивительно что тут мало ваты путинки собралось
LOpp
LOpp ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   16 / 843
17 мая в 14:14
Благодаря твоему президенту кстати.
Трампу?
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил LOpp
   256 / 843
17 мая в 13:49
так не смотри)
Благодаря твоему президенту кстати.
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
17 мая в 13:22
Всё равно, что козла заставить капусту стеречь.
LOpp
LOpp ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   16 / 843
17 мая в 13:18
Какой ВАР? Ее противно смотреть эту УПЛ.
так не смотри)
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   256 / 843
17 мая в 13:12
Какой ВАР? Ее противно смотреть эту УПЛ.
Palex
Palex ответил Гавриленко
   60 / 843
17 мая в 12:54
А федуны обеспечат?
Novograd
Novograd
   710 / 843
17 мая в 12:49
Ихиии прикольна тепер ДК вечний чемпион будет
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
17 мая в 12:30
Зачем дворовому чемпионату эта технология?
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 12:27
В итоге Шахтеру да Динамо это установят.
Kresi frok
Kresi frok
   126 / 843
17 мая в 12:16
Хохляндия за честный турнир, а в расии пока Зениты и цээски не расформируют, так и будем продолжать наблюдать произвол и клоунаду.
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
17 мая в 12:05
Даже на Украине будет ВАР, а гинеры этого и в 2089 году не обеспечат((((((
ах хаха
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