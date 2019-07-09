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Джей Родригес вернулся в «Бернли»

сегодня, 17:10

«Бернли» объявил о возвращении в состав команды 29-летнего нападающего Джея Родригеса и подписал с игроком контракт на два сезона. Предусмотрена возможность продления сотрудничества еще на один год.

По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 11,1 млн евро.

Форвард выступал за «Бернли» с 2007 по 2012 год, после чего пять лет провел в «Саутгемптоне». Последним клубом Родригеса стал «Вест Бромвич», за который он забил 33 гола в 90 матчах.

 Ранее «Бернли» приобрел голландского защитника Эрика Питерса.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
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сегодня в 17:23
Во новость ...
Из 4-х слов... одно знакомое... )))
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