Джей Родригес вернулся в «Бернли»

«Бернли» объявил о возвращении в состав команды 29-летнего нападающего Джея Родригеса и подписал с игроком контракт на два сезона. Предусмотрена возможность продления сотрудничества еще на один год.
По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 11,1 млн евро.
Форвард выступал за «Бернли» с 2007 по 2012 год, после чего пять лет провел в «Саутгемптоне». Последним клубом Родригеса стал «Вест Бромвич», за который он забил 33 гола в 90 матчах.
9 июля 2019 г.
Ранее «Бернли» приобрел голландского защитника Эрика Питерса.
Из 4-х слов... одно знакомое... )))
Из 4-х слов... одно знакомое... )))