Джей Родригес вернулся в «Бернли»

сегодня, 17:10

«Бернли» объявил о возвращении в состав команды 29-летнего нападающего и подписал с игроком контракт на два сезона. Предусмотрена возможность продления сотрудничества еще на один год.

По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 11,1 млн евро.

Форвард выступал за «Бернли» с 2007 по 2012 год, после чего пять лет провел в «Саутгемптоне». Последним клубом Родригеса стал «Вест Бромвич», за который он забил 33 гола в 90 матчах.

Ранее «Бернли» приобрел голландского защитника Эрика Питерса.