«Милан» объявил о переходе Крунича

Полузащитник «Эмполи» и сборной Боснии и Герцеговины прошел медосмотр для «Милана» и заключил с клубом пятилетний контракт.

По информации прессы, «россонери» заплатили за сделку 8 млн евро без учета бонусов.

Крунич в минувшем сезоне провел в Серии А 33 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome «DERA»



Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA