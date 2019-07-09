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Решение «Лидса» продать Янссона вызвало недоумение фанатов

сегодня, 00:39

«Лидс», остановившийся в двух шагах от выхода в Премьер-Лигу в прошлом сезоне, решил продать основного центрального защитника, игрока сборной Швеции Понтуса Янссона. Оборонец продолжит карьеру в «Брентфорде», который в следующей кампании может составить «Лидсу» конкуренцию в Чемпионшипе.

Фанаты коллектива Марсело Бьелсы возмущены и обескуражены этим решением. Сам Янссон понимает руководство клуба, которому нужно привести в порядок финансовые дела.

Таков уж футбол. «Лидсу» нужно продавать, чтобы выровнять экономический баланс. Это требования финансового фэйр-плей. Они решили, что могут получить деньги с моей продажи.

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dzvinka
dzvinka
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сегодня в 00:56
рофл, лучшего игрока состава продают, да еще куда... в Брентфорд?))) ахахаха
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