Решение «Лидса» продать Янссона вызвало недоумение фанатов

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«Лидс», остановившийся в двух шагах от выхода в Премьер-Лигу в прошлом сезоне, решил продать основного центрального защитника, игрока сборной Швеции . Оборонец продолжит карьеру в «Брентфорде», который в следующей кампании может составить «Лидсу» конкуренцию в Чемпионшипе.

Фанаты коллектива Марсело Бьелсы возмущены и обескуражены этим решением. Сам Янссон понимает руководство клуба, которому нужно привести в порядок финансовые дела.