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Дума ввела штрафы за нелегальную торговлю билетами на Евро-2020

сегодня, 13:56

Депутаты Госдумы приняли законопроект об усилении ответственности за продажу поддельных билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года или документов, дающих право на их получение. 

Штрафы составят от 50 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц и без образования юридического лица — от 150 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 до 1,5 млн рублей. 

Инициатором поправок в административный кодекс выступил кабинет министров. Такие же меры действовали в России при проведении чемпионата мира по футболу в прошлом году. 

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