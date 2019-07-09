Габулов: «Мы презентуем новый футбольный клуб - „Алания Владикавказ“»

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии сообщил, что «Спартак» из Владикавказа был переименован в «Аланию», при этом клуб станет частным.

Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.

Даниил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет четкое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самое высокие места в лиге. Это умеренные финансы.

С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ . Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление.

Все мы ждали, когда в Северной Осетии снова появится «Алания». Это клуб, который объединяет всех нас: болельщиков, республику, народ. Надеюсь, он будет приносить радость фанатам и собирать полные трибуны.