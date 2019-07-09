Габулов: «Мы презентуем новый футбольный клуб - „Алания Владикавказ“»

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов сообщил, что «Спартак» из Владикавказа был переименован в «Аланию», при этом клуб станет частным.
Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.
Даниил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет четкое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самое высокие места в лиге. Это умеренные финансы.
С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление.
Все мы ждали, когда в Северной Осетии снова появится «Алания». Это клуб, который объединяет всех нас: болельщиков, республику, народ. Надеюсь, он будет приносить радость фанатам и собирать полные трибуны.
Ранее полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о возрождении «Алании».
У вас было несколько статей про клубы, которые канули в лету, а вот интересно обратные ситуации увидеть!
У вас было несколько статей про клубы, которые канули в лету, а вот интересно обратные ситуации увидеть!
Главное держать Газзаевых подальше от этого проекта и всё получится!!!
Главное держать Газзаевых подальше от этого проекта и всё получится!!!
Никогда не понимал таких названий команд, а разве „Алания“ (Владикавказ) как то хуже звучит?
Я ещё понял бы если просто назвали „Владикавказ“, а то как то масло масляное, тавтология получается.
Ну в любом случае удачи, может, что нибудь путнее получится.
Никогда не понимал таких названий команд, а разве „Алания“ (Владикавказ) как то хуже звучит?
Я ещё понял бы если просто назвали „Владикавказ“, а то как то масло масляное, тавтология получается.
Ну в любом случае удачи, может, что нибудь путнее получится.
Такое уже было.
Такое уже было.
...успехов клубу...
...успехов клубу...