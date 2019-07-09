ГлавнаяНовости

Габулов: «Мы презентуем новый футбольный клуб - „Алания Владикавказ“»

сегодня, 20:14

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов сообщил, что «Спартак» из Владикавказа был переименован в «Аланию», при этом клуб станет частным.

Сегодня действительно радостное событие: мы презентуем новый футбольный клуб под названием «Алания Владикавказ». Это частный клуб, учредителем которого стал Данил Гуриев. Он — единственный собственник, соответственно, финансирование будет осуществляться им.

Даниил профессионально подходит к делу и прекрасно понимает, как должен функционировать профессиональный футбольный клуб. Будет четкое разграничение полномочий: спортивная часть, административная, финансовая. Бюджет? Он достаточен, чтобы бороться за самое высокие места в лиге. Это умеренные финансы.

С этого сезона новая команда будет выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за «Спартак», перешли в «Аланию». Также у нас будет усиление.

Все мы ждали, когда в Северной Осетии снова появится «Алания». Это клуб, который объединяет всех нас: болельщиков, республику, народ. Надеюсь, он будет приносить радость фанатам и собирать полные трибуны.

Ранее полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о возрождении «Алании».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА сезона 2019/20. Какой будет команда? 
Сегодня, 18:30Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии14
Агент Фернандеша прилетел в Москву на переговоры с «Локомотивом»
Сегодня, 17:09 Комментарии5
Молодежная сборная России сыграет с Сербией в отборе ЧЕ-2021 в Саранске
Вчера, 18:23 Комментарии2
Официально«Тамбов» обновил свой логотип
Вчера, 13:20 ФотоКомментарии51
Официально«Арсенал» анонсировал возвращение Чаушича
07 июля ВидеоКомментарии4
Игроки «Локо» вышли на игру с «Зенитом» в футболках в поддержку Фарфана
06 июля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   113 / 739
сегодня в 21:05
Соккер, прошу большую статью про "клубы которые возродились!!!"
У вас было несколько статей про клубы, которые канули в лету, а вот интересно обратные ситуации увидеть!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил КЭТиК
   113 / 739
сегодня в 21:03
Создан прозябать во втордиве.
По Кубани своей не суди.
КЭТиК
КЭТиК
   134 / 739
сегодня в 21:01
Создан прозябать во втордиве.
Alpribas
Alpribas
   38 / 739
сегодня в 20:57
Когда клуб был Аланией, имел успех, как спартак один позор.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   113 / 739
сегодня в 20:53
УРа !!!! Ура! Ура!!!!
Главное держать Газзаевых подальше от этого проекта и всё получится!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 739
сегодня в 20:49
Газзаев с радостью поделится опытом!
Caniggia
Caniggia
   49 / 739
сегодня в 20:46
Удачи, Алания!
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 739
сегодня в 20:41
„Алания Владикавказ“ (Владикавказ)
Никогда не понимал таких названий команд, а разве „Алания“ (Владикавказ) как то хуже звучит?
Я ещё понял бы если просто назвали „Владикавказ“, а то как то масло масляное, тавтология получается.
Ну в любом случае удачи, может, что нибудь путнее получится.
chubuka
chubuka
   628 / 739
сегодня в 20:35
Газаев достал калькулятор
морозз
морозз
   14 / 739
сегодня в 20:30
Надо ещё Газаева подтянуть и тогда точно всё будет хорошо!
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 739
сегодня в 20:29
Надолго ли?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   206 / 739
сегодня в 20:28
Из Спартака переименовали в Аланию.
Такое уже было.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   640 / 739
сегодня в 20:22
Удачи соседям,давно пора!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   173 / 739
сегодня в 20:20
...ну и ладненько !
...успехов клубу...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100