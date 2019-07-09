ЦСКА сезона 2019/20. Какой будет команда? 

сегодня, 18:30

«Соккер.ру» представляет главных фаворитов чемпионата России, ведь турнир стартует уже в пятницу. Начинаем с молодых «армейцев».

Трансферная кампания удалась?

Пришли: Влашич («Эвертон», 15.7 млн евро), Дивеев («Уфа», 1.5 млн евро), Шарлия («Славен Белупо», аренда).

Ушли: Бекао («Удинезе»), Базелюк («Мордовия», св. агент), Ткачев («Арсенал»), Жиронкин («Балтика», аренда), Эрнандес (без клуба).

Главный подарок лета Евгению Гинеру в футболе пока сделал Алишер Усманов. Благодаря своим связям обеспечил перевод Влашича из «Эвертона» в ЦСКА за рекордные для москвичей деньги. Никси, как хорвата величают в команде, хотел продолжить карьеру в РПЛ , но его звали также в Турцию.

Выбрал «армейцев», должен быть лидером. А вот Бекао после аренды выбрал «Удинезе» - тут Бабаев убедить игрока и его агентов не смог. Зато контракт Дивеева выкупили, Шарлия пришел. Причем в предыдущем клубе хорват работал в схемах с тремя и двумя центральными. На Ткачева не рассчитывали, а Хосонову нужна игровая практика, но в «Тамбове» его принять летом пока отказались.

Какие позиции нужно усилить?

Основа собирается, но глубина состава тоже важна. Вратаря вряд ли подпишут, так что осталось выяснить, как играть Чалову без подстраховки? Федор ведь ставит на отъезд за рубеж, постарается провести сезон мощно. Но пока Федор, как и Фернандес, похоже, остаются. Получается, если ЦСКА подпишет игрока в линию атаки, то задачу-минимум на лето по трансферам выполнят.

Ведь Абель Эрнандес не заиграл и команду покинул. Скорее нужен вингер или инсайд, чем центральный форвард – вряд ли будет переход на схему с двумя чистыми форвардами. А вот позиции левого защитника в идеале можно усилить. Впрочем, количественно она обеспечена – Магнуссон, Щенников и Набабкин, не считая экспериментов, вроде Кучаева или Облякова слева.

Какой будет тактика «армейцев»?

Ганчаренко рассказал, что могут играть как в три центральных – тут явно будет зависеть от соперников, высоки их прессинга и ширины схемы, так и в два – эта схема, если судить по сборам, будет базовой. Спарринги для ЦСКА сложились не очень, но Акинфеев резко парировал – никому не нужны товарняки.

У Игоря подход опытного игрока сборной России, хоть и бывшего. А если серьезно, то голкипер должен привыкать к связке Васина и Шарлии. Похоже, эта парочка будет основной. Есть еще несколько очевидных позиций в поле – Фернандес, Влашич и Чалов, а дальше существуют варианты. Хотя большинство в рамках схемы «4-2-3-1». И положиться можно на универсализм.

Обляков может играть левее, правее или в центре рядом с Ахметовым. Бийол может работать на любой высоте от своих ворот к чужим, начиная с центра поля. Сигурдссон и Нисимура тоже не самые банальные по подходу, хотя их роль очерчена – работа на атаку. У Чалова будет поддержка не только от Влашича, ведь Обляков и Фернандес тоже создавали много моментов.

Вряд ли пока есть люди, чтобы играть строго «4-3-3», да и Влашича занимать разрушением, если слева Магнуссон с опытом работы в центре защиты, а Бийол страхует Ахметов, вряд ли стоит. У ЦСКА собирается приличный стартовый состав, хотя одного явного кандидата в тройку под нападающим не хватает, если рассчитывать на Ивана Облякова в центре.

Ну, или ждать, что Дзагоев полноценно вернется - в конце августа приступит к полнокровным тренировкам, где-то через месяц сможет разбавить обойму своим опытом.

Вероятный стартовый состав (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес, Васин, Шарлия (Дивеев), Магнуссон – Ахметов, Обляков – Сигурдссон, Влашич, Бийол (Нисимура) – Чалов.

Чем этот ЦСКА выделяется в РПЛ ?

Давайте оценим средний возраст представленного выше основного состава. Если выбирать хорвата Звонимира, то будет 23.9 года на брата в среднем, если Дивеева – 23.6. В команде есть возрастные игроки – Акинфеев, Набабкин и Васин старше тридцати, но даже в паспорте Дзагоева дата рождения – 1990 год, ему еще нет тридцати. Команда действительно молодая. Прошлый сезон ЦСКА провел с составом, средний возраст которого после тридцати туров составил 24.29 года.

Очень мало для РПЛ и немного для футбола высокого уровня. Уверенное первое место могут удержать и в этом году, пусть ребята и взрослеют, ведь многие старшие игроки – Щенников, Набабкин или Дзагоев, могут не попадать в основу по разным причинам. От всех молодых ждут большего, а ветеранов на поле фактически трое. Васин, которому осенью будет 31 год, 28-летний Фернандес и Акинфеев – главный ветеран, 33 года отроду. Тогда как Ефремов, Нисимура, Кучаев и Бистрович в составе, но очень молодые.

Кто является лидером команды?

Официальный капитан не мог измениться – Акинфеев, но вряд ли у него тесная личная связь с молодежью, которая подменила привычных игроков ЦСКА на протяжении последних лет. Фернандес тянет на просто лучшего футболиста команды и очень многое делает, чтобы «армейцы» шли в таблице высоко. Однако Марио по характеру не вожак.

Следовательно, высокие шансы себя показать у Облякова и Влашича в роли неформальных лидеров. Иван прилично играет с весны и может повести за собой, а Николе надо чаще радовать в сложных центральных матчах, не только помогать обыгрывать середняков чемпионата России или слабейших участников Лиги Европы. А еще есть Чалов – очевидный кандидат на роль лидера.

За кем следить в «армейском» составе?

В поисках совсем нового имени правильно называть не только Шарлию – хотя по спаррингам показалось, что Звономир может начать в основе не менее удачно, чем Дивеев после аренды из «Уфы», но и Константина Кобовича Марадишвили. Ганчаренко сам его назвал, парню всего девятнадцать лет, но центральный хавбек выдерживает нагрузки. Впрочем, чем вам Бистрович, Нисимура или тот же Сигурдссон не подходят для этой категории?

У ЦСКА есть конкретные задачи на сезон?

Кроме борьбы за все хорошее против всего плохого, у «армейцев» есть более важные цели. В чемпионате России Гинер назвал чемпионский титул – вряд ли получится. А вот выход в плей-офф Лиги Европы не кажется задачей, которую нельзя решить с этим составом ЦСКА .

Они молодые, у них есть тренер, который получил время для анализа игроков и составления планов по развитию каждого молодого таланта. Существенных потерь не было – а могли потерять одновременно Влашича, Бекао, Фернандеса и Чалова, если бы все сложилось иначе. Поэтому выживут, хотя не похожи на чемпионов России, разве что по сценарию «птенцов Ферги».

А раз появились деньги, то ждем до конца трансферного окна покупку – человека в атаку. Сезон длинный, молодые ребята не успели отдохнуть толком, ведь между чемпионатами перерыв небольшой, а те же Влашич и Бистрович были в заявке Хорватии на Евро-2019, первые спарринги пропустили. Но впереди интересный старт РПЛ – выезд в Самару, домашние игры против «Оренбурга» и «Локомотива», а уже в шестом туре – «Спартак».