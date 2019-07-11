ГлавнаяНовости

Дуглас Сантос: «В Петербурге уже чувствую себя как дома»

сегодня, 16:08

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своем переходе в петербургский клуб

Мои первые дни прошли хорошо. Здесь все по-другому. Совершенно другая культурная среда. Но так было и в Германии, где я провел три года. И в итоге все было хорошо. В Петербурге уже чувствую себя как дома. И полон решительности побеждать.

Что касается поездки на матч Суперкубка России, мне было очень важно присоединиться к общей группе, прочувствовать игровой ритм, посмотреть, как играет команда, чтобы к следующему матчу я был лучше готов и более уверен в себе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Божович: «​Сергей Корниленко будет играющим тренером»
Сегодня, 16:45 Комментарии2
Божович: «Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь – готовые игроки»
Сегодня, 16:42 Комментарии1
Сутормин: «Сначала я перешел в „Рубин“, но „Зенит“ показал свою активность»
Сегодня, 16:05 Комментарии21
Божович согласен на ничью в матче с ЦСКА
Сегодня, 15:39 Комментарии17
Точилин: «ЦСКА отказался от Джанаева? Не знаю, сможет ли он вернуться»
Сегодня, 14:48 Комментарии10
Кайо: «Шапи, возможно, главная звезда среди молодежи „Краснодара“»
Сегодня, 14:41 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Miaf
Miaf ответил Footbolista
   9 / 732
сегодня в 17:00
И голубые)...но это не сексменьшинства, а один из цветов клуба)...
    Footbolista
    Footbolista ответил Литейный 4
       1 / 732
    сегодня в 16:59
    А чего, прошлый год пропустили?)....
    Литейный 4
    Литейный 4
       12 / 732
    сегодня в 16:58
    Осталось только посмотреть и поучаствовать на ежегодном унижении свиней. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista ответил Miaf
       1 / 732
    сегодня в 16:55
    И голубые)...но это не сексменьшинства, а один из цветов клуба)...
    Miaf
    Miaf ответил Footbolista
       9 / 732
    сегодня в 16:50
    А пацаны то не знали))... https://www.youtube.com/watch?v=toqn5y9aSpE
    Вообще местные лазурные соккеровцы до сих пор думают, что их Вираж - белые и пушистые , а белые - это значит что они очень хорошие ,а не знак превосходства расы.
    Footbolista
    Footbolista ответил Miaf
       1 / 732
    сегодня в 16:35
    А пацаны то не знали))...

    dino-hsv
    dino-hsv
       182 / 732
    сегодня в 16:35
    все иностранцы чувствуют себя в москве и питере прекрасно, когда трансфер происходит летом. вот через пару месяцев все прочувствует :)
    Miaf
    Miaf ответил Miaf
       9 / 732
    сегодня в 16:34
    Пользователю отписавшемуся ниже , так как он добавил меня в игнор.
    Ну ка ну ка расскажи, как ваши масоны относятся к зулусам?
    Miaf
    Miaf ответил Footbolista
       9 / 732
    сегодня в 16:33
    Эта кучка неудачников уже заткнулась...
    ВИраж сидит и ждет, когда их ребе поймает очередного зулуса в лесах конго.
    Footbolista
    Footbolista ответил Miaf
       1 / 732
    сегодня в 16:28
    Эта кучка неудачников уже заткнулась...
    Miaf
    Miaf
       9 / 732
    сегодня в 16:20
    Дуглас Сантос еще не познакомился с виражом и с тем, как они к местным зулусам относятся.
    Gunslinger
    Gunslinger
       143 / 732
    сегодня в 16:20
    Дугласу удачи в клубе и городе назло всем неадекватам, ниже и выше расписавшимся!!! :)
    борька
    борька
       48 / 732
    сегодня в 16:14
    Получать на халяву народные деньги,плевать в потолок,по барам таскаться, и 14ку приятно!
    cska plus
    cska plus
       13 / 732
    сегодня в 16:11
    Уже! Так быстро, ты ещё с Геной Орловым не познакомился.
    Питер Ман
    Питер Ман
       19 / 732
    сегодня в 16:10
    Сантос уже готовится громить пупсиков и их филиалы
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100