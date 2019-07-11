Дуглас Сантос: «В Петербурге уже чувствую себя как дома»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своем переходе в петербургский клуб.
Мои первые дни прошли хорошо. Здесь все по-другому. Совершенно другая культурная среда. Но так было и в Германии, где я провел три года. И в итоге все было хорошо. В Петербурге уже чувствую себя как дома. И полон решительности побеждать.
Что касается поездки на матч Суперкубка России, мне было очень важно присоединиться к общей группе, прочувствовать игровой ритм, посмотреть, как играет команда, чтобы к следующему матчу я был лучше готов и более уверен в себе.
https://youtu.be/toqn5y9aSpE
Ну ка ну ка расскажи, как ваши масоны относятся к зулусам?
Ну ка ну ка расскажи, как ваши масоны относятся к зулусам?