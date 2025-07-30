«Динамо» предлагало 6 млн евро за форварда «Осера», но французы отказались

Московское «Динамо» собиралось купить нападающего «Осера» Лассине Синайоко.
По информации источника, «бело-голубые» предложили 6 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста, но французская сторона отказалась от дальнейших переговоров.
В сезоне-2024/25 Синайоко провёл 34 матча в Лиге 1, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.
Напомним, что этим летом из «Осера» в Российскую Премьер-Лигу уже перешли два игрока. 31-летний защитник Жубал и 29-летний полузащитник Гаэтан Перрен пополнили состав «Краснодара».