«Динамо» предлагало 6 млн евро за форварда «Осера», но французы отказались

1753881607

вчера, 16:20

Московское «Динамо» собиралось купить нападающего «Осера» .

По информации источника, «бело-голубые» предложили 6 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста, но французская сторона отказалась от дальнейших переговоров.

В сезоне-2024/25 Синайоко провёл 34 матча в Лиге 1, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что этим летом из «Осера» в Российскую Премьер-Лигу уже перешли два игрока. 31-летний защитник Жубал и 29-летний полузащитник Гаэтан Перрен пополнили состав «Краснодара».