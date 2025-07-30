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«Динамо» предлагало 6 млн евро за форварда «Осера», но французы отказались

вчера, 16:20

Московское «Динамо» собиралось купить нападающего «Осера» Лассине Синайоко.

По информации источника, «бело-голубые» предложили 6 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста, но французская сторона отказалась от дальнейших переговоров.

В сезоне-2024/25 Синайоко провёл 34 матча в Лиге 1, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что этим летом из «Осера» в Российскую Премьер-Лигу уже перешли два игрока. 31-летний защитник Жубал и 29-летний полузащитник Гаэтан Перрен пополнили состав «Краснодара».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
Зачем Динамо еще один Нгамале??? Вы вообще его игру видели?! За эти деньги можно найти более толкового форварда
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:11
Также, как в Германии...)))
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:56
Коллега, опять опередили)), только собрался написать про результативность этого форварда. Тогда у меня второй вопрос: во Франции ещё есть бледнолицые футболисты?
Capral
Capral
вчера в 16:21
34 матча и всего 5 мячей? Что это за форвард, такой крутой?
Гость
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