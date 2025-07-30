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«Манчестер Юнайтед» предложил Гарначо двум клубам АПЛ

вчера, 16:36

«Манчестер Юнайтед» пытается задействовать аргентинского нападающего Алехандро Гарначо в сделках по приобретению других игроков.

Как сообщает источник, представители МЮ предлагали аргентинца «Астон Вилле» и «Челси», чтобы снизить сумму отступных за форвардов Олли Уоткинса и Николаса Джексона соответственно.

На данный момент ни на одном из направлений манкунианцам добиться успеха не удалось.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:14
Нормальный игрок Горначо, конечно не Холанд,но и лучше чем Хёйлун
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Гарначо не стоит переходить ни в Челси, ни в Виллу! Челси сделал ставку на Гиттенса, заплатив за игрока более 60 млн, так что нет смысла им еще и Гарначо брать, а в Вилле Эмери загонит его в тактические рамки и не даст свободы, а аргентинцу нужна свобода и простота!
В АПЛ ему лучше в Тоттенхэм перейти к Франку, он дает свободу игрокам групаы атаки.
А вообще, мне кажется, что аргентинцу больше всего подойдет Серия А! Станет новым Дибалой
Правда в Италии платить много не будут, да и купить его будет сложно
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:22
Время покажет где он всё таки окажется.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:18
Была возможность продать Гарначо в Наполи. Теперь вот нашли время придумывать разные схемы)))
c782t5aa44be
c782t5aa44be
вчера в 17:07
А на чо им это ваше Гарначо?
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