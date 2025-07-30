«Манчестер Юнайтед» предложил Гарначо двум клубам АПЛ

«Манчестер Юнайтед» пытается задействовать аргентинского нападающего Алехандро Гарначо в сделках по приобретению других игроков.
Как сообщает источник, представители МЮ предлагали аргентинца «Астон Вилле» и «Челси», чтобы снизить сумму отступных за форвардов Олли Уоткинса и Николаса Джексона соответственно.
На данный момент ни на одном из направлений манкунианцам добиться успеха не удалось.
В АПЛ ему лучше в Тоттенхэм перейти к Франку, он дает свободу игрокам групаы атаки.
А вообще, мне кажется, что аргентинцу больше всего подойдет Серия А! Станет новым Дибалой
Правда в Италии платить много не будут, да и купить его будет сложно
В АПЛ ему лучше в Тоттенхэм перейти к Франку, он дает свободу игрокам групаы атаки.
А вообще, мне кажется, что аргентинцу больше всего подойдет Серия А! Станет новым Дибалой
Правда в Италии платить много не будут, да и купить его будет сложно