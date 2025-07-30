«Манчестер Юнайтед» предложил Гарначо двум клубам АПЛ

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вчера, 16:36

«Манчестер Юнайтед» пытается задействовать аргентинского нападающего в сделках по приобретению других игроков.

Как сообщает источник, представители МЮ предлагали аргентинца «Астон Вилле» и «Челси», чтобы снизить сумму отступных за форвардов и соответственно.

На данный момент ни на одном из направлений манкунианцам добиться успеха не удалось.