«Серветт» – «Виктория» Пльзень: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Серветт» – «Виктория» Пльзень, который состоится 30 июля 2025 года.

«Серветт»

«Серветт» вопреки статистике первого поединка, смог его выиграть в Чехии, но разница в один мяч еще ничего не гарантирует швейцарскому клубу. Теперь команда уже на своем поле попробует сдержать «Викторию» Пльзень и постараться не дать такого превосходство, которое было у чешских футболистов. Тем не менее, хозяев в этой игре устроит даже ничейный результат, но его нужно еще добыть.

26 июля «Серветт» проиграл на выезде «Янг Бойз» (1:3), а 22 июля в Лиге чемпионов одолел на выезде «Викторию» Пльзень (1:0).

«Виктория» Пльзень

«Виктория» Пльзень имела преимущество в первой игре, но не реализовала свои моменты, в то время как соперник смог забить один мяч. В выездной игре вряд ли сильно поменяется расклад сил на поле, ведь чешскому клубу нужно отыгрываться, а значит придется рисковать. Матч несет в себе интригу выход в следующий раунд и точно не даст заскучать зрителям.

26 июля «Виктория» Пльзень не смогла на своем поле обыграть «Яблонец» (1:1), а 22 числа команда проиграл «Серветту» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серветт» – 4.2

Ничья – 4.1

Победит «Виктория» Пльзень – 1.75

Тотал больше 3.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.2

Статистика

«Серветт» проиграл лишь два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Виктория» Пльзень выиграла пять выездных поединков подряд во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Виктории» Пльзень, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Гости постараются забить те моменты, которые не смогли реализовать в первой игре.