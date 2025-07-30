«Хеккен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Хеккен» – «Андерлехт», который состоится 30 июля 2025 года.

«Хеккен»

Команда из Швеции неплохо провела первый поединок, но все-таки минимально уступила на выезде «Андерлехту». Теперь у «Хеккена» есть шанс добиться реванша уже на своем поле, если тренерский штаб сможет найти более качественные способы взломать оборону соперника, ведь в первом матче этого сделать не удалось. Матч будет предельно интересным, ведь вопрос о победителе в этой паре еще совсем не решен.

27 июля «Хеккен» на своем поле разгромно проиграл «Юргордену» (1:6), а в Лиге Европы уступил «Андерлехту» (0:1).

«Андерлехт»

Бельгийский клуб максимально настроен на попадание в групповой этап Лиги Европы, однако для этого нужно многое сделать. В ответной встрече с «Хеккеном» на выезде от гостей ждут уверенной игры, которая позволила бы пройти в следующий раунд. Чтобы сбавить градус напряженности и нервов, «Андерлехт» постарается забить в первом тайме, тем самым упрочнив свое положение.

27 июля «Андерлехт» крупно обыграл «Вестерло» (5:2), а в Лиге Европы оказался сильнее «Хеккена» на своем стадионе (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хеккен» – 2.85

Ничья – 3.6

Победит «Андерлехт» – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Четыре из пяти последних домашних матчей «Хеккена» завершились исходом «обе забьют»

«Андерлехт» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

Команды ранее никогда не встречались между собой в официальных поединках, до этого двухматчевого противостояния

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что матч будет нервным и во второй игре команды не выявят победителя, а дальше пройдет «Андерлехт».