«Барселона» объявила о подписании спонсорского соглашения с ДР Конго

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вчера, 17:24

«Барселона» и правительство Демократической Республики Конго заключили четырехлетнее партнерство для продвижения футбола, культуры, спорта и мира.

В рамках соглашения клуб будет способствовать развитию молодых спортсменов страны и распространять свои ценности, связанные с моделью и стилем «сине-гранатовых».

Сеть Barça Academies организует программы спортивных мероприятий, включая тренировочные лагеря и клиники по футболу, баскетболу, гандболу, футзалу и хоккею на роликах для детей региона.

На форме команд «Барселоны» появится логотип «R.D. Congo – Cœur d’Afrique» на четыре сезона до конца 2028/29, а в рекламных материалах также будет отображаться эта надпись.

На стадионе «Камп Ноу» откроется Дом ДР Конго — выставка, демонстрирующая культурное многообразие и спортивные традиции страны.

Ранее сообщалось, что африканская страна будет ежегодно выплачивать «Барселоне» от 10 до 11,5 млн евро, а за весь период — около 44 млн евро.