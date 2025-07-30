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«Барселона» объявила о подписании спонсорского соглашения с ДР Конго

вчера, 17:24

«Барселона» и правительство Демократической Республики Конго заключили четырехлетнее партнерство для продвижения футбола, культуры, спорта и мира.

В рамках соглашения клуб будет способствовать развитию молодых спортсменов страны и распространять свои ценности, связанные с моделью и стилем «сине-гранатовых».

Сеть Barça Academies организует программы спортивных мероприятий, включая тренировочные лагеря и клиники по футболу, баскетболу, гандболу, футзалу и хоккею на роликах для детей региона.

На форме команд «Барселоны» появится логотип «R.D. Congo – Cœur d’Afrique» на четыре сезона до конца 2028/29, а в рекламных материалах также будет отображаться эта надпись.

На стадионе «Камп Ноу» откроется Дом ДР Конго — выставка, демонстрирующая культурное многообразие и спортивные традиции страны.

Ранее сообщалось, что африканская страна будет ежегодно выплачивать «Барселоне» от 10 до 11,5 млн евро, а за весь период — около 44 млн евро.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:51
Уже бы Газпром сделали спонсором, пару лярдов в месяц текло.
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:21, ред.
И снова в Испанию потечет золото черного континента)
Господин президент Сассу - кулес видимо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Вот это подход ! А РФС наоборот африканским федерациям платит , что бы товарищеские матчи провести с ними. А чего так можно было?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:39
Должно быть взаимовыгодное соглашение...
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