Если «Арсенал» подпишет Заха, то Ивоби может уйти

Полузащитник «Арсенала» заявил, что, возможно, покинет клуб, если проиграет конкуренцию Вилфриду Заха, которого хотят купить лондонцы.

«Кристал Пэлас» уже отклонил одно предложение «Арсенала» в 40 млн евро, однако «канониры» планируют вернуться за игроком сборной Кот-д'Ивуара.

Я не тот, кто бежит поджав хвост. Я три года слышал, что недостаточно хорош. Я всегда буду стараться доказать, что должен играть в стартовом составе. Но это будет сложно делать, если на мою позицию в клуб придет Заха.