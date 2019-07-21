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Если «Арсенал» подпишет Заха, то Ивоби может уйти

сегодня, 13:37

Полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби заявил, что, возможно, покинет клуб, если проиграет конкуренцию Вилфриду Заха, которого хотят купить лондонцы.

«Кристал Пэлас» уже отклонил одно предложение «Арсенала» в 40 млн евро, однако «канониры» планируют вернуться за игроком сборной Кот-д'Ивуара.

Я не тот, кто бежит поджав хвост. Я три года слышал, что недостаточно хорош. Я всегда буду стараться доказать, что должен играть в стартовом составе. Но это будет сложно делать, если на мою позицию в клуб придет Заха.

Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что клуб работает над трансферами.

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