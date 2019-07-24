Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола исключила из своего совета президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа. Причиной тому стали его критические высказывания в адрес Кубка Америки-2019, который проходил в Бразилии.
Напомним, что Тапиа вместе с Лионелем Месси критиковал КОНМЕБОЛ, а также судей и федерацию футбола Бразилии. Позже Месси принес свои извинения за сказанное.
Как бы это не повлияло на отношение к аргентинскому футболу в целом. Вроде высокопоставленный чиновник, а помимо пустозвонства без аргументации, подумать о последствиях ума не хватило.
Как бы это не повлияло на отношение к аргентинскому футболу в целом. Вроде высокопоставленный чиновник, а помимо пустозвонства без аргументации, подумать о последствиях ума не хватило.
БАРДАК!!!
БАРДАК!!!
там их ждут как раз-таки уровня Месси команды как Попуа-Новая Гвинея, Вануату, Таити и т.п.
Там та Никарагуанец и покажет себя во всей красе!
там их ждут как раз-таки уровня Месси команды как Попуа-Новая Гвинея, Вануату, Таити и т.п.
Там та Никарагуанец и покажет себя во всей красе!