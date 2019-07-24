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Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ

24 июля 2019, 00:09

Южноамериканская конфедерация футбола исключила из своего совета президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа. Причиной тому стали его критические высказывания в адрес Кубка Америки-2019, который проходил в Бразилии.

Напомним, что Тапиа вместе с Лионелем Месси критиковал КОНМЕБОЛ, а также судей и федерацию футбола Бразилии. Позже Месси принес свои извинения за сказанное.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
24 июля в 08:56
За правду пострадал.
Kempes78
Kempes78 ответил allemz
   764 / 808
24 июля в 08:22
Допрыгался, подхалим. Как бы это не повлияло на отношение к аргентинскому футболу в целом. Вроде высокопоставленный чиновник, а помимо пустозвонства без аргументации, подумать о последствиях ума не хватило.
Уже повлияло. Финальный матч следующей КА пройдёт в Колумбии. В Аргентине будет лишь матч открытия.
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
24 июля в 08:18
Месся подставил
311
311
   38 / 808
24 июля в 02:41
Месси поистерил, но успел переобуться! Век живи - век учись, Тапиа!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 01:16
Тапиа извиняться отказался, или его извинения не считаются?
allemz
allemz
   84 / 808
24 июля в 00:44
Допрыгался, подхалим.
Как бы это не повлияло на отношение к аргентинскому футболу в целом. Вроде высокопоставленный чиновник, а помимо пустозвонства без аргументации, подумать о последствиях ума не хватило.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 00:23
КОНМЕБОЛ только ленивый не критиковал. Трибуны пустые, поля дрянь полная, судейство , несмотря на ВАР, неудовлетворительное!!!
БАРДАК!!!
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 808
24 июля в 00:23
Пусть он вместе с Месси перебираются в Конфедерацию футбола Океании(OFC)...,
там их ждут как раз-таки уровня Месси команды как Попуа-Новая Гвинея, Вануату, Таити и т.п.

Там та Никарагуанец и покажет себя во всей красе!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
24 июля в 00:11
Следующий Месси, потом Гризман
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