Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ

24 июля 2019, 00:09

Южноамериканская конфедерация футбола исключила из своего совета президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа. Причиной тому стали его критические высказывания в адрес Кубка Америки-2019, который проходил в Бразилии.