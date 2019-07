Стив Брюс назначен главным тренером «Ньюкасла»

«Ньюкасл» объявил о назначении новым главным тренером команды. Английский клуб заключил с 58-летним специалистом трехлетний контракт.

Напомним, в июне Брюс покинул должность наставника «Шеффилд Уэнсдей».

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



More here: https://t.co/BTjZACgqtb # NUFC pic.twitter.com/IvhafgljYf

