Р. Билялетдинов: «Когда я тренировал СКА, мы забили „Нефтчи“ 8 мячей»

Российский специалист поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии тульского «Арсенала» с «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Я имел опыт игры против «Нефтчи» на сборах в прошлом году, когда тренировал « СКА -Хабаровск». Тогда мы забили им восемь мячей, а пропустили лишь один. Но по этой игре нельзя делать какие-то выводы о силе бакинского клуба, так как это была контрольная встреча в подготовительный период. Хотя уже через полторы недели после неё у них стартовал чемпионат. Вероятно, с тех пор команда серьёзно изменилась. Считаю, что у «Арсенала» хорошие шансы, и он, скорее всего, пройдёт «Нефтчи».