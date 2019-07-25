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Р. Билялетдинов: «Когда я тренировал СКА, мы забили „Нефтчи“ 8 мячей»

вчера, 01:41
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии тульского «Арсенала» с «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Я имел опыт игры против «Нефтчи» на сборах в прошлом году, когда тренировал «СКА-Хабаровск». Тогда мы забили им восемь мячей, а пропустили лишь один. Но по этой игре нельзя делать какие-то выводы о силе бакинского клуба, так как это была контрольная встреча в подготовительный период. Хотя уже через полторы недели после неё у них стартовал чемпионат. Вероятно, с тех пор команда серьёзно изменилась. Считаю, что у «Арсенала» хорошие шансы, и он, скорее всего, пройдёт «Нефтчи».

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
вчера в 10:45
Когда я тренеровал СКА - особо выделил.
galem72
galem72
   216 / 808
вчера в 10:25
"...тогда мы забили им восемь мячей..."

Вот это "аргумент" для оценки нынешнего соперника.
minai
minai
   135 / 808
вчера в 09:04
Но факт остаётся фактом, СКА втащил им восемь.
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 03:05
Что отец, что сын, пустословы.
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 02:52
Лучше бы не вспоминал о своих тренерских подвигах, до сих пор стыдно.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:45
И вылетели при этом
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 01:58
Вспомнил как тренировал СКА Хабаровск и как его оттуда попросили.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 01:47
Пусть лучше расскажет о своих великих достижениях.
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