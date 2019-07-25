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Кечинов о «Туне»: «Нельзя допускать ни малейшей недооценки соперника»

вчера, 01:10
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 03:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем поединке «красно-белых» с «Туном» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Сейчас все команды умеют играть в футбол, и нельзя допускать ни малейшей недооценки соперника. Если у футболистов «Спартака» будут какие-то проблемы с настроем, это может повлечь серьёзные последствия. Кроме того, могут возникнуть проблемы, если москвичи будут играть с «Туном» так же, как в матче первого тура РПЛ с «Сочи». Надеюсь, команда сможет показать тот футбол, который мы видели в некоторых удачных матчах прошлого сезона. Тогда проблем возникнуть не должно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 09:42
Удачи любимому врагу.Моё мнение:Пройдут уверенно.
VIC2
VIC2
   760 / 808
вчера в 08:23
"ЕСЛИ" - это самое спартаковское слово
как только произнесено это слово, идёт за ним знак МИНУС
и "Спартак" снова вешает лапти на на плетень до следующего "ЕСЛИ"
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   494 / 808
вчера в 06:04
Дело не в том что в футбол все играть умеют, а в том что кто-то играть до сих пор не умеет...
Тага Дага
Тага Дага
   176 / 808
вчера в 05:57
Спартак порвет Тун....уверен.
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
вчера в 05:11
Тун выше пищевика классом.
Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 808
вчера в 03:08
Тун можен недооценить спартак, про 7-0 помнят.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:49
Нашим никого не нужно недооценивать
Egorium
Egorium
   45 / 808
вчера в 02:00
Спартаку нужно постоянно помнить о позоре с Санкт-Галленом.
Atist
Atist
   37 / 808
вчера в 01:58
Это Тун может переоценить соперника, в Туне не знают, что свиньи мчатся в пердив, и если бы не судьи уже два матча проиграли в чемпионате.
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