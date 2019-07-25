Кечинов о «Туне»: «Нельзя допускать ни малейшей недооценки соперника»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем поединке «красно-белых» с «Туном» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Сейчас все команды умеют играть в футбол, и нельзя допускать ни малейшей недооценки соперника. Если у футболистов «Спартака» будут какие-то проблемы с настроем, это может повлечь серьёзные последствия. Кроме того, могут возникнуть проблемы, если москвичи будут играть с «Туном» так же, как в матче первого тура РПЛ с «Сочи». Надеюсь, команда сможет показать тот футбол, который мы видели в некоторых удачных матчах прошлого сезона. Тогда проблем возникнуть не должно.