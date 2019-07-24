«Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта зимой

24 июля 2019, 16:41

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба и нападающий возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.

Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров.

Ранее сообщалось, что Дзюба может уйти в аренду в «Марсель».