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«Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта зимой

24 июля 2019, 16:41

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.

Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров.

Ранее сообщалось, что Дзюба может уйти в аренду в «Марсель».

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Все комментарии
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   21 / 808
вчера в 03:55
Со свиньями Дзюба таких контрактов не заключал.
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 03:52
Никкда не уйдет
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
24 июля в 21:22
Это правильно, раньше времени не стоит продлевать контракт.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   200 / 808
24 июля в 21:00
Зимой продлят контракт на супервыгодных для Дзюбы условиях!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   199 / 808
24 июля в 20:48
Чего он там???Вы когда последний раз матчи сборной смотрели???101 голевой момент для него создали,на 102 еле-еле заковырял....
Aris
Aris
   486 / 808
24 июля в 20:38
К тому времени Артемка не будет представлять интерес ни для кого! Годы то бегут ...
Absinthe2
Absinthe2
   145 / 808
24 июля в 20:37
Зенит и Дзюба - Мешок и Бревно)
Atist
Atist
   37 / 808
24 июля в 20:17
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       55 / 808
    24 июля в 20:17
    Кокорин выйдет,Дзюба сядет.
    Зима-время надежд.
    andreika20133
    andreika20133 ответил морозз
       268 / 808
    24 июля в 19:51
    По окончанию карьеры Миллер предложит ему возглавить клубное обьединение мальчиков... подающих мячи!
    Правильно мужик написал -----Тебе Вообще никто никогда ничего не предложит.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       132 / 808
    24 июля в 19:46
    Артёмкиных словесных "изысков" за бугром никто не поймёт и не оценит... так что без вариантов)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 808
    24 июля в 19:27
    2+1 ...с сохранением прежнего оклада...
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 808
    24 июля в 19:26
    Тут не в Дзюбе дело, а "зене" - выжидают, выгадывают, будет ли ещё от него польза. И Дзюбе уже надоело там быть чужим среди чужих. И возраст - никому, короче, уже не нужен.
    Ладожский
    Ладожский ответил ildar_3871
       18 / 808
    24 июля в 19:07
    Не сложилось у Дзюбы в Зените , ему нужно возвращаться домой в Москву !
    Дзюба у свиней из аренды не вылазил и только позорился. В Москве он только потерял лучшие годы.
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       32 / 808
    24 июля в 18:58
    Тонкий ход от Дзюбы, знает, что зимой дрова значительно ценнее, чем летом.
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    24 июля в 18:40
    Федуну стало плохо от этой новости а нам по кайфу.
    ДСА
    ДСА
       128 / 808
    24 июля в 18:37
    Дзюбе следует умерить свои аппетиты.
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 808
    24 июля в 18:34
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком ответил ildar_3871
         336 / 808
      24 июля в 18:30
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы
           247 / 808
        24 июля в 18:28
        В зимнюю паузу будет результат по выступлению в лиге чемпионов. Если он будет успешным, контракт у дзюбы будет больше. В противном варианте, будет меньше, но не намного.
        Всем сторонам до зимы нужно получить ответы.
        Клубу: А так уж не заменим Дзюба?
        Дзюбе: А нужна ли мне, и нужен ли я, этой Англии?
        Для обеих сторон дело не в деньгах, а в понимании, как жить дальше.
        ildar_3871
        ildar_3871
           115 / 808
        24 июля в 18:25
        Не сложилось у Дзюбы в Зените , ему нужно возвращаться домой в Москву !
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы ответил nikot
           247 / 808
        24 июля в 18:17
        зюба пустышка,как и лазурный проект!
          БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
          БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
             57 / 808
          24 июля в 18:16
          Дзюбе в силу возраста вызовы больше не нужны. Надо в Зените и сборной по полной выкладываться.
          Риелтор с берегов Невы
          Риелтор с берегов Невы ответил морозз
             247 / 808
          24 июля в 18:15
          По окончанию карьеры Миллер предложит ему возглавить клубное обьединение мальчиков... подающих мячи!
            nikot
            nikot
               318 / 808
            24 июля в 18:15
              Алексей Коротеев
              Алексей Коротеев
                 197 / 808
              24 июля в 18:13
              Что ,аппетит разыгрался у баобабаДЗЮ ?!!
              Джохар Нохчо
              Джохар Нохчо
                 482 / 808
              24 июля в 17:56
              Зачем? Зачем с такой зарплатой?
              Klaksvikar Itrottarselag
              Klaksvikar Itrottarselag
                 137 / 808
              24 июля в 17:38
              Если Дзюба продолжит дёргаться по поводу Европы до самого окончания трансферного окна, вполне может завалить осень, а это плохо для сборной он там безальтернативен.
              Павел Амурский
              Павел Амурский
                 50 / 808
              24 июля в 17:11
              Удачи Дзюбе и Зениту!
              Garrincha58
              Garrincha58
                 141 / 808
              24 июля в 17:07
              и это правильно
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