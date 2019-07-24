«Зенит» и Дзюба обсудят продление контракта зимой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что руководство клуба и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров.
Ранее сообщалось, что Дзюба может уйти в аренду в «Марсель».
Зима-время надежд.
Зима-время надежд.
Всем сторонам до зимы нужно получить ответы.
Клубу: А так уж не заменим Дзюба?
Дзюбе: А нужна ли мне, и нужен ли я, этой Англии?
Для обеих сторон дело не в деньгах, а в понимании, как жить дальше.
Всем сторонам до зимы нужно получить ответы.
Клубу: А так уж не заменим Дзюба?
Дзюбе: А нужна ли мне, и нужен ли я, этой Англии?
Для обеих сторон дело не в деньгах, а в понимании, как жить дальше.