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Ковач: «Мы хотим защитить наши титулы»

вчера, 14:27

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о целях своей команды на новый сезон.

Мы должны быть успешны и демонстрировать привлекательный футбол. Я думаю, что мы увидели привлекательный футбол в прошлом году. Не в течение всего сезона в каждой игре, конечно, но какой клуб делает это? Мы забили 120 голов в 3 соревнованиях. Мы хотим построить что-то на этом и стабилизировать нашу защиту.

Мы хотим защитить наши титулы. Это будет непросто, ведь другие команды усилились и теперь хотят занять наш трон. В ЛЧ мы хотим пройти дальше.

Ранее Нико Ковач прокомментировал возможный трансфер вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в немецкий клуб. 

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Сливки общества
Сливки общества
   385 / 808
вчера в 19:19
Вот умеет же выбесить одной фразой...
Karkaz
Karkaz ответил Так Себе Аналитик
   392 / 808
вчера в 15:13
"наш трон" Лол, да сидите на нем и дальше, пока Бундеслига теряет оставшихся поклонников и даже немцы, наверное, смотрят АПЛ или Ла Лигу вследствие бессмысленности домашнего чемпионата.
А в чем Ковач виноват и Бавария что клубы БЛ распродают своих лучших игроков? Посчитай сколько Арсенал забрал лучших игроков из БЛ. Я не говорю уже про Сити, Ливерпуля и т.д. много кого еще можно вспомнить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 14:40
"наш трон"

Лол, да сидите на нем и дальше, пока Бундеслига теряет оставшихся поклонников и даже немцы, наверное, смотрят АПЛ или Ла Лигу вследствие бессмысленности домашнего чемпионата.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 14:36
Ахахах! Наш трон, громкое слово.
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