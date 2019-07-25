Ковач: «Мы хотим защитить наши титулы»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о целях своей команды на новый сезон.
Мы должны быть успешны и демонстрировать привлекательный футбол. Я думаю, что мы увидели привлекательный футбол в прошлом году. Не в течение всего сезона в каждой игре, конечно, но какой клуб делает это? Мы забили 120 голов в 3 соревнованиях. Мы хотим построить что-то на этом и стабилизировать нашу защиту.
Мы хотим защитить наши титулы. Это будет непросто, ведь другие команды усилились и теперь хотят занять наш трон. В ЛЧ мы хотим пройти дальше.
Ранее Нико Ковач прокомментировал возможный трансфер вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в немецкий клуб.
Лол, да сидите на нем и дальше, пока Бундеслига теряет оставшихся поклонников и даже немцы, наверное, смотрят АПЛ или Ла Лигу вследствие бессмысленности домашнего чемпионата.
Лол, да сидите на нем и дальше, пока Бундеслига теряет оставшихся поклонников и даже немцы, наверное, смотрят АПЛ или Ла Лигу вследствие бессмысленности домашнего чемпионата.