Ковач: «Мы хотим защитить наши титулы»

Главный тренер «Баварии» рассказал о целях своей команды на новый сезон.

Мы должны быть успешны и демонстрировать привлекательный футбол. Я думаю, что мы увидели привлекательный футбол в прошлом году. Не в течение всего сезона в каждой игре, конечно, но какой клуб делает это? Мы забили 120 голов в 3 соревнованиях. Мы хотим построить что-то на этом и стабилизировать нашу защиту.