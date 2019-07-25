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Жоржиньо: «Сарри ушел, а я остался, и мне надо делать свою работу»

вчера, 11:12

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о качествах Маурицио Сарри, который недавно перешел из лондонского клуба в «Ювентус»

Он был моим тренером, а не другом. Мы четыре года работали вместе, но сейчас новое время, новая страница, новая глава моей жизни. Сарри ушел, а я остался, и мне надо делать свою работу в «Челси». У меня длинный контракт, еще четыре года, и пока я здесь счастлив.

Это новая для меня расстановка, но она мне нравится. В прошлом сезоне у нас было три полузащитника, а теперь два. У меня больше пространства для творчества, а значит я более свободен и могу сделать больше.

В прошлом сезоне я многому научился с точки зрения интенсивности и агрессивности в нашей системе, поэтому я верю, что смогу помочь своим товарищам по команде в этом году.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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вчера в 12:56
Этот сезон станет для Жоржиньо во многом определяющим.
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