Жоржиньо: «Сарри ушел, а я остался, и мне надо делать свою работу»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о качествах , который недавно перешел из лондонского клуба в «Ювентус».

Он был моим тренером, а не другом. Мы четыре года работали вместе, но сейчас новое время, новая страница, новая глава моей жизни. Сарри ушел, а я остался, и мне надо делать свою работу в «Челси». У меня длинный контракт, еще четыре года, и пока я здесь счастлив.

Это новая для меня расстановка, но она мне нравится. В прошлом сезоне у нас было три полузащитника, а теперь два. У меня больше пространства для творчества, а значит я более свободен и могу сделать больше.

В прошлом сезоне я многому научился с точки зрения интенсивности и агрессивности в нашей системе, поэтому я верю, что смогу помочь своим товарищам по команде в этом году.