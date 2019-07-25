Стив Брюс: «Не собираюсь быть марионеткой Майка Эшли»

Главный тренер «Ньюкасла» заявил, что не собирается быть марионеткой владельца клуба Майка Эшли. Напомним, что наставник возглавил «сорок» 17 июля.

Я думаю, что вы знаете меня достаточно долго. Я не собираюсь быть чьей-то марионеткой.

Я не ношу сумки Майка Эшли или что-то еще. Конечно, я буду самим собой.

Все, что я могу попросить, это дать мне шанс. Кто бы ни занял место тренера этой команды, ему будет трудно. Ту поддержку, которую оказывали фанаты Бенитесу - это просто что-то невероятное.