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Стив Брюс: «Не собираюсь быть марионеткой Майка Эшли»

вчера, 10:37

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что не собирается быть марионеткой владельца клуба Майка Эшли. Напомним, что наставник возглавил «сорок» 17 июля. 

Я думаю, что вы знаете меня достаточно долго. Я не собираюсь быть чьей-то марионеткой. 

Я не ношу сумки Майка Эшли или что-то еще. Конечно, я буду самим собой. 

Все, что я могу попросить, это дать мне шанс. Кто бы ни занял место тренера этой команды, ему будет трудно. Ту поддержку, которую оказывали фанаты Бенитесу - это просто что-то невероятное. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   128 / 808
вчера в 11:47
Увольнение не за горами
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 11:10
видать,если ему денег не дадут,то пойдёт из чулана доставать их. Если Рафа толком ничего не смог сделать с этим "хвостатым",то уж ты тем более. Видать Пардью тренер-Легенда,как только ушёл сороки быстро хвост поджали. Ширер выходи - ты же эксперт,знаешь как вытягивать клуб за уши,по телепередачам. Будущее у этого клуба в ближайшее время предопределено - ЧШ!
Omaxa
Omaxa
   52 / 808
вчера в 10:55
Долго ли ты пробудешь самим собой?
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