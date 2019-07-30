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Сорокин: «Мы все друг друга поддерживаем»

сегодня, 00:17
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 3-го тура РПЛ.

В целом считаю, что в первом тайме мы совершали глупые ошибки, которые могли привести к голу в наши ворота. Хорошо, что нам не забили, а мы это сделали и довели матч до победного.

Бывают моменты, когда мы в какой-то степени заигрываемся или «смотрим футбол» и в контратаках на наши ворота не всегда бывает просто. Но мы над этим работаем, и я думаю, с каждым разом у нас будет все лучше и лучше получаться предотвращать такие ситуации.

У нас очень хороший коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Если есть какие-то недопонимания, подсказываем и стараемся донести, если кто-то что-то не понимает. В целом никаких проблем нет. Все это такая мелочь, что не стоит на нее обращать внимания. Есть более значимые задачи для клуба и для команды.

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Leha-ha50
Leha-ha50
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сегодня в 01:28
Интересно, как будет дальше???
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