Сорокин: «Мы все друг друга поддерживаем»

Защитник «Рубина» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 3-го тура РПЛ .

В целом считаю, что в первом тайме мы совершали глупые ошибки, которые могли привести к голу в наши ворота. Хорошо, что нам не забили, а мы это сделали и довели матч до победного.

Бывают моменты, когда мы в какой-то степени заигрываемся или «смотрим футбол» и в контратаках на наши ворота не всегда бывает просто. Но мы над этим работаем, и я думаю, с каждым разом у нас будет все лучше и лучше получаться предотвращать такие ситуации.

У нас очень хороший коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Если есть какие-то недопонимания, подсказываем и стараемся донести, если кто-то что-то не понимает. В целом никаких проблем нет. Все это такая мелочь, что не стоит на нее обращать внимания. Есть более значимые задачи для клуба и для команды.