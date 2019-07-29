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Докампо: «Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру „Рубина“

вчера, 23:12
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над «Ахматом».

Первая игра дома. Мы делали то, что должны были делать на поле. Знали, что они будут играть в более оборонительный футбол. Начали хорошо, потом после своих ошибок допустили два-три момента у своих ворот. Затем, думаю, преимущество было у нас, забили логичный гол и довели до победы.

Здорово, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Это лишний раз подтверждает, что те, кто не выходит с первых минут, тоже являются важной частью команды. Они всегда должны быть сильными в психологическом плане, чтобы усилить игру, и это у нас получается.

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ildar_3871
ildar_3871
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вчера в 23:49
Докампо молодчик , зачем его Бердыев не приглашал в Рубин ?
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