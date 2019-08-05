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Стала известна заявка «Спартака» на матч с «Туном» в Лиге Европы

сегодня, 18:21
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 20:00 Не начался

Стала известна заявка «Спартака» на первый матч 3-го отборочного тура Лиги Европы с «Туном». Встреча пройдет 8 августа в Швейцарии. Обслуживать ее будет судейская бригада во главе с Ирфаном Пельто из Боснии.

Заявка «Спартака»:

вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;

защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;

полузащитники: Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;

нападающие: Понсе.

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Все комментарии
clop
clop
   110 / 859
сегодня в 20:25
"Стала известна заявка «спартака» на матч с «Туном» в Лиге Европы.
Полузащитники: Ушат Помоев, Улов Налимов, Рекорд Надоев, Г*вно Вопросов, ..." :))
EAGinLE
EAGinLE ответил Литейный 4
   28 / 859
сегодня в 20:06
К середине сентября Кангва восстановится .
Жду повторения результата двухгодичной давности .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил vm777
   8 / 859
сегодня в 20:04
Ну так, выйдут 4 кипера на ворота. Два матча 0-0. Потом пенальти. Вот и попробует Тун забить 4 вратарям пенальти))) А если серьезно, то печальная заявка. И даже мне, болельщику Спартака не известно кто окажется колхозом в итоге противостояния.
Да брось ты...
Стоимость всех игроков Туна (28 игроков в заявке) - 16,50 Млн €
Стоимость всех игроков Брондбю (27 игроков в заявке ) - 20,83 Млн €
Это меньше чем стоимость Романа Зобнина для клубов РПЛ....))

Удачи !!
Лакшери
Лакшери ответил ziborock
   69 / 859
сегодня в 19:53
Нас все устраивает вполне
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 859
сегодня в 19:50
Сбитый немецкий лётчик воочию увидит очередной позор..
ziborock
ziborock ответил Лакшери
   15 / 859
сегодня в 19:48
Сборная гулиевых + баду , для разнообразия .
А у вас целых 3 баду! Плюс латиносы и Дзюба для разнообразия!)
abrek123
abrek123
   207 / 859
сегодня в 19:37
У Туна тоже новый тренер и новые игроки всех продали половина в лазарете калеки тоже там..Три игры сыграли в своем чемпионате не одной победы..Так что тут 50% на 50% не ясно кто слабей..
Все таки у Спартака можно сказать все наиграны в обороне и в центре только с нападением беда...

Думаю Спартак пройдет Тун даже таким составом...

А если не сможет опозорится опять и подставит страну в рейтинге не набрав опять очков и тоже самое про Краснодар с Порту, не подведите против конкурента...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
   93 / 859
сегодня в 19:35
Конечно "Тун" тот ещё "колхоз".... Ну а дальше... Без Тиля и Ларссона...выглядит не серьёзно.. 4 вратаря....но 1 нап.....походу Кононов измором ЛЕ хочет взять...))
Повторюсь Тиль еще не является игроком Спартака, а Ларсон не может на этой стадии возможно выступать, но это не точно... может уже в ответке будет а может тока в группе если попадут туда... регламенты формальности сам понимаешь))
vm777
vm777 ответил Jeck Denielse
   679 / 859
сегодня в 19:32
Ну так, выйдут 4 кипера на ворота. Два матча 0-0. Потом пенальти. Вот и попробует Тун забить 4 вратарям пенальти)))
А если серьезно, то печальная заявка. И даже мне, болельщику Спартака не известно кто окажется колхозом в итоге противостояния.
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 859
сегодня в 19:32
Мирзов и Бакаев хорошие фланговые бегунки .
Как же их сейчас Арсеналу не хватает .
Удачи Спартаку .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 859
сегодня в 19:28
Да если по серьезному Спартаку сейчас делать не чего в еврокубках. Строится новая команда, разные игроки в разных физических и игровых кондициях. Какая там лига европы... 😖
112910415
112910415
   61 / 859
сегодня в 19:22
любопытная такая заявка ...
Лакшери
Лакшери
   69 / 859
сегодня в 19:22
Сборная гулиевых + баду , для разнообразия .
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Мишаня Дмитриев
   8 / 859
сегодня в 19:18
Вискарик я тоже в а...уе, педжак с одним не набравшим форму напом отправился Европу покорять? Я понимаю приехать в Россиюматушку это стресс, квинси не сразу звездой в РПЛ стал и скажем не блистал поначалу, так же возможно и Понсе. Но его заменить то должен ктото как играть чисто защ и пзщ??? чую намотрюсь я цирка 08,08,19....
Конечно "Тун" тот ещё "колхоз"....
Ну а дальше...
Без Тиля и Ларссона...выглядит не серьёзно..

4 вратаря....но 1 нап.....походу Кононов измором ЛЕ хочет взять...))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Ангел неБесГрешен
   93 / 859
сегодня в 19:13
А что, вновьприбывшие Тиль с Карлсоном уже не попадут в заявку?
Тиль еще не подписан даже и не является игроком Спартака на данный момент, Ларсон скорее сможет выступать или в стадии плейоф за выход в группу если КБ туда попадут или уже в самой группе, я хз
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил За адекватность
   173 / 859
сегодня в 19:12
Вряд ли,команда строится почти с нуля.Первый круг точно устоит.
oFANATo
oFANATo
   42 / 859
сегодня в 19:12
Главное что бы Понсе не калечил в квалификации вратарей, а то и там получит красную карточку.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
   93 / 859
сегодня в 19:09
Заявка «Спартака» на Лигу чемпионов 2018/19 .......Промес,Ерёменко,Луис Адриано,Самедов,Ханни,Фернандо,Зе Луиш.... Заявка «Спартака» на "Тун" 2018/19 Понсе,Баду..... ..без комментариев...
Вискарик я тоже в а...уе, педжак с одним не набравшим форму напом отправился Европу покорять? Я понимаю приехать в Россиюматушку это стресс, квинси не сразу звездой в РПЛ стал и скажем не блистал поначалу, так же возможно и Понсе. Но его заменить то должен ктото как играть чисто защ и пзщ??? чую намотрюсь я цирка 08,08,19....
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил AmIIIeR89
   173 / 859
сегодня в 19:08
Этот вопрос можно задать всем нашим клубам,что выступают в Европе.Будем смотреть как оно без 12 игрока.
LOpp
LOpp
   17 / 859
сегодня в 19:08
С Туном ничего не светит.
cska1948
cska1948
   80 / 859
сегодня в 19:08
нападающие: Понсе.
----------------
Мне одному показалось, что СпаМ слишком много нападающих заявил?
cska1948
cska1948 ответил За адекватность
   80 / 859
сегодня в 19:05
Я полагаю, что ОГК понимает, что если вылетят от "Туна", то ему вполне вероятно укажут на дверь. Надеюсь пройдут, но далеко не факт.
Что-то мне подсказывает, что если даже СпаМ не пройдёт Тун,то ОГК усидит в своём кресле до зимнего перерыва.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 859
сегодня в 19:00
Заявка «Спартака» на Лигу чемпионов 2018/19
.......Промес,Ерёменко,Луис Адриано,Самедов,Ханни,Фернандо,Зе Луиш....

Заявка «Спартака» на "Тун" 2018/19
Понсе,Баду.....

..без комментариев...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   115 / 859
сегодня в 18:56
Где Лапочкин, Кукуян, Мешков, Москалев? Как Спартак вообще выигрывать собрался?
За адекватность
За адекватность
   23 / 859
сегодня в 18:55
Я полагаю, что ОГК понимает, что если вылетят от "Туна", то ему вполне вероятно укажут на дверь. Надеюсь пройдут, но далеко не факт.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 859
сегодня в 18:51
Для них это матч года и единственный в Лиге Европы. Если сильно повезёт, то выиграют у команды на порядок классом выше.
blitz
blitz ответил Юрниекс
   303 / 859
сегодня в 18:47
Если не пройдут Тун, позор на всю вселенную.
Юрниекс
Юрниекс
   159 / 859
сегодня в 18:45
Для свиней Тун, это как для ЦСКА- Реал... Правда Реал то мы разорвали..
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 859
сегодня в 18:45
Если сыграют как против Динамо, должны увезти положительный результат
Нет, составим компанию Туле
Evilhuman
Evilhuman
   20 / 859
сегодня в 18:42
Один нап и тот понсе
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