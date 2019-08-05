"Стала известна заявка «спартака» на матч с «Туном» в Лиге Европы.

Стала известна заявка «Спартака» на первый матч 3-го отборочного тура Лиги Европы с «Туном». Встреча пройдет 8 августа в Швейцарии. Обслуживать ее будет судейская бригада во главе с Ирфаном Пельто из Боснии.
Заявка «Спартака»:
вратари: Шитов, Ребров, Селихов, Максименко;
защитники: Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Ещенко, Маслов, Гапонов, Рассказов;
полузащитники: Гулиев, Мирзов, Бакаев, Шюррле, Баду, Игнатов, Мельгарехо, Мелкадзе, Зобнин, Ананидзе, Умяров, Ташаев;
нападающие: Понсе.
Полузащитники: Ушат Помоев, Улов Налимов, Рекорд Надоев, Г*вно Вопросов, ..." :))
Полузащитники: Ушат Помоев, Улов Налимов, Рекорд Надоев, Г*вно Вопросов, ..." :))
Жду повторения результата двухгодичной давности .
Жду повторения результата двухгодичной давности .
Стоимость всех игроков Туна (28 игроков в заявке) - 16,50 Млн €
Стоимость всех игроков Брондбю (27 игроков в заявке ) - 20,83 Млн €
Это меньше чем стоимость Романа Зобнина для клубов РПЛ....))
Удачи !!
Стоимость всех игроков Туна (28 игроков в заявке) - 16,50 Млн €
Стоимость всех игроков Брондбю (27 игроков в заявке ) - 20,83 Млн €
Это меньше чем стоимость Романа Зобнина для клубов РПЛ....))
Удачи !!
Все таки у Спартака можно сказать все наиграны в обороне и в центре только с нападением беда...
Думаю Спартак пройдет Тун даже таким составом...
А если не сможет опозорится опять и подставит страну в рейтинге не набрав опять очков и тоже самое про Краснодар с Порту, не подведите против конкурента...
Все таки у Спартака можно сказать все наиграны в обороне и в центре только с нападением беда...
Думаю Спартак пройдет Тун даже таким составом...
А если не сможет опозорится опять и подставит страну в рейтинге не набрав опять очков и тоже самое про Краснодар с Порту, не подведите против конкурента...
А если серьезно, то печальная заявка. И даже мне, болельщику Спартака не известно кто окажется колхозом в итоге противостояния.
А если серьезно, то печальная заявка. И даже мне, болельщику Спартака не известно кто окажется колхозом в итоге противостояния.
Как же их сейчас Арсеналу не хватает .
Удачи Спартаку .
Как же их сейчас Арсеналу не хватает .
Удачи Спартаку .
Ну а дальше...
Без Тиля и Ларссона...выглядит не серьёзно..
4 вратаря....но 1 нап.....походу Кононов измором ЛЕ хочет взять...))
Ну а дальше...
Без Тиля и Ларссона...выглядит не серьёзно..
4 вратаря....но 1 нап.....походу Кононов измором ЛЕ хочет взять...))
----------------
Мне одному показалось, что СпаМ слишком много нападающих заявил?
----------------
Мне одному показалось, что СпаМ слишком много нападающих заявил?
.......Промес,Ерёменко,Луис Адриано,Самедов,Ханни,Фернандо,Зе Луиш....
Заявка «Спартака» на "Тун" 2018/19
Понсе,Баду.....
..без комментариев...
.......Промес,Ерёменко,Луис Адриано,Самедов,Ханни,Фернандо,Зе Луиш....
Заявка «Спартака» на "Тун" 2018/19
Понсе,Баду.....
..без комментариев...
Нет, составим компанию Туле
Нет, составим компанию Туле