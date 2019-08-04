«Рубин» и ЦСКА назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 4-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Зурико, Микелтадзе, Видар.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Напомним, что вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром».
или типа "мы будем первыми"....??
или типа "мы будем первыми"....??
Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Ндиай, Нисимура, Кучаев, Бийол.
Удачи ЦСКА....!!!
(..главное не проиграть с разницой более 4-х мячей...а то Рубин Зенит обгонит)))...шутка юмора)
Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Ндиай, Нисимура, Кучаев, Бийол.
Удачи ЦСКА....!!!
(..главное не проиграть с разницой более 4-х мячей...а то Рубин Зенит обгонит)))...шутка юмора)