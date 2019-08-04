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«Рубин» и ЦСКА назвали стартовые составы

сегодня, 18:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 4-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Зурико, Микелтадзе, Видар.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.

Напомним, что вчера «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром».

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   409 / 838
сегодня в 19:11
Победа за ЦСКА.
minai
minai
   251 / 838
сегодня в 19:08
Удачи обоим клупам, пусть будет ничейка. А ваще мне похрен.
Шуnя771
Шуnя771 ответил oFANATo
   18 / 838
сегодня в 19:04
Шаронов уже никому не может ничего закатить, в отличии от Влашича, Сигурдссона, Чалова.....
А мну показалось, что под чутким взором Шаронова Рубин вздрогнул))
Пепс
Пепс
   140 / 838
сегодня в 18:59
Удачи Рубиновые !!!!
drug01
drug01
   137 / 838
сегодня в 18:57
Важные очки! Не подведите!!
Footbolista
Footbolista
   1 / 838
сегодня в 18:57
Дырофеев..Обляков...все клоуны на месте...у Рубина не должно быть проблем...
SHMEL
SHMEL
   127 / 838
сегодня в 18:52
Без Васина,уже неплохо.
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
   5 / 838
сегодня в 18:51
Это вряд ли !!!
Посмотрим, но я так сегодня думаю.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska59
   8 / 838
сегодня в 18:48
Удачи нашему клубу,только победа и второе место в таблице(пока).
(пока) - это типа "до свидания"....??
или типа "мы будем первыми"....??
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 838
сегодня в 18:44
А скамейка то у нас коротковата!!!
ermak6848
ermak6848
   323 / 838
сегодня в 18:42
Желаю Победы любимому , футбольному клубу " ЦСКА " !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
   15 / 838
сегодня в 18:42
"Рубин" накидает сегодня коням.
Это вряд ли !!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   25 / 838
сегодня в 18:41
Будет ничья.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 838
сегодня в 18:40
Вите , похоже , глаза протерли, убрал все же Васина из основы! Шарлия хорошо его заменил в прошлом туре.
cska plus
cska plus
   13 / 838
сегодня в 18:34
Удачи армейцам.
cska59
cska59
   392 / 838
сегодня в 18:34
Удачи нашему клубу,только победа и второе место в таблице(пока).
cska plus
cska plus ответил Шуnя771
   13 / 838
сегодня в 18:34
Шаронов должен закатить в лошадиную лузу пару шаров!)
Вчера не смогли динамики вам закатить поэтому переживаешь.
WARchyn
WARchyn
   554 / 838
сегодня в 18:25
наконец этот физрук из Белоруссии понял что Васин на поле лишний
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 838
сегодня в 18:21
«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Игорь Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.
Запасные: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Ндиай, Нисимура, Кучаев, Бийол.

Удачи ЦСКА....!!!
(..главное не проиграть с разницой более 4-х мячей...а то Рубин Зенит обгонит)))...шутка юмора)
mangoх12
mangoх12
   21 / 838
сегодня в 18:21
Обляков , Ура!
Морозовский
Морозовский
   5 / 838
сегодня в 18:19
"Рубин" накидает сегодня коням.
oFANATo
oFANATo ответил Шуnя771
   54 / 838
сегодня в 18:17
Шаронов уже никому не может ничего закатить, в отличии от Влашича, Сигурдссона, Чалова.....
Армейская душа
Армейская душа
   38 / 838
сегодня в 18:17
Удачи ЦСКА!
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 838
сегодня в 18:16
Пусть будет ничья .
Шуnя771
Шуnя771
   18 / 838
сегодня в 18:14
Шаронов должен закатить в лошадиную лузу пару шаров!)
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