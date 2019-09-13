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Около 600 фанатов поддержат «Зенит» в игре с «Лионом»

вчера, 16:57
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.09.2019 в 19:55 Не начался

В игре с «Лионом» питерский «Зенит» поддержат порядка 600 болельщиков.

Игра состоится 17 сентября в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и начнется в 19:55 мск.

Клубу выделено 1571 место, на данный момент реализовано около 500 билетов. Вся квота вряд ли будет реализована.

Напомним, что «Зенит» также попал в одну группу с «Бенфикой» и «Лейпцигом».

 

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   289 / 713
вчера в 22:25
Удачи Зениту!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   336 / 713
вчера в 19:41
Желаю Зениту победы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил VV V
   8 / 713
вчера в 19:08
К государственному Зениту пропал интерес сознательных болельщиков России....во Францию едят всего 600 болельщиков (бесплатно, за счёт Газпрома, то есть государства), а вот на Лигу Европы к ЦСКА в болгарский Лудогорец едут больше тысячи болельщиков, потому что ЦСКА живёт на собственные средства, а Зенит жирует за счёт ближнего, то есть нас с вами.....российский народ умный, он знает кто есть расхититель общего народного достояния страны !
Да я тебе больше скажу...
Сегодня из 45-ти тысяч на матче Зенит-Арсенал,на самом деле 44 тысячи будут болельщики ЦСКА....))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 713
вчера в 19:00
Доберут и остатки...
Про-сто болель-щик
Про-сто болель-щик
   631 / 713
вчера в 18:20
Кстати, помнится в прошлом году товарищ Фурсенко обещал возобновить традицию организации чартерных рейсов для болельщиков. Дело было в середине Сезона и сказано было примерно так - типа давайте сначала попадём в групповой этап ЛЧ, и потом вернёмся к этому разговору)))
В итоге Фурсенко свалил, никого не притянешь за обещание
Vladimir808
Vladimir808
   301 / 713
вчера в 18:03
Удачи Зениту!
cska plus
cska plus
   2 / 713
вчера в 18:03
Для «Стад де Люмьер» это мизнр.
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 713
вчера в 17:58
Все силы сегодня Зенит на Арсенал потратит .
VV V
VV V
   545 / 713
вчера в 17:54
К государственному Зениту пропал интерес сознательных болельщиков России....во Францию едят всего 600 болельщиков (бесплатно, за счёт Газпрома, то есть государства), а вот на Лигу Европы к ЦСКА в болгарский Лудогорец едут больше тысячи болельщиков, потому что ЦСКА живёт на собственные средства, а Зенит жирует за счёт ближнего, то есть нас с вами.....российский народ умный, он знает кто есть расхититель общего народного достояния страны !
RussianMango
RussianMango
   50 / 713
вчера в 17:49
Это не спасет от разгрома лазурных.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 713
вчера в 17:29
Сегодня, после игры Зенита посмотрю на этот Лион....с Анжером...
Что к чему.....
В последних 2-х играх Лион набрал 1 очко из 6-ти....
Aniva
Aniva
   38 / 713
вчера в 17:19
Зениту победы, фанам счастья!
Jake Sully
Jake Sully
   99 / 713
вчера в 17:12
Удачи фанам во Франции... а я в Лейпциг сгоняю)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   43 / 713
вчера в 17:05
Удачи питерцам. Забить и не пропустить.
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 713
вчера в 17:04
Удачи Зениту!
andreika20133
andreika20133
   415 / 713
вчера в 17:03
Надеюсь на красивую игру...!!!!!!!!!!!!!!!!!
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