Около 600 фанатов поддержат «Зенит» в игре с «Лионом»

В игре с «Лионом» питерский «Зенит» поддержат порядка 600 болельщиков.
Игра состоится 17 сентября в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и начнется в 19:55 мск.
Клубу выделено 1571 место, на данный момент реализовано около 500 билетов. Вся квота вряд ли будет реализована.
Напомним, что «Зенит» также попал в одну группу с «Бенфикой» и «Лейпцигом».
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