За и против. Пенное лобби

вчера, 10:04

Пиво на стадионах – зло или благо? Очередное противостояние выиграли противники продажи пенного на футбольных аренах. «Соккер.ру» - об инициативе, которая не прошла.

Комитет Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отклонил законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. В ближайшее время ждать разрешения не приходится. Документ отправлен на доработку.

Пиво на стадионах в России не продается с 2005 года. Таким образом тогда попытались бороться за «чистоту» публики на аренах, за трезвость, здоровый образ жизни и за безопасность, конечно же, ведь при первом рассмотрении кажется, что ничего хорошего в этом нет – люди пьют на стадионе, а выпившие болельщики более агрессивны. Впрочем, тут нужно обращаться к человеку опытному, например, к директору РПЛ по безопасности и работе с болельщиками. Кто лучше Игоря Мейтина должен в этом разбираться? А его позиция предельно ясна: пиво на стадионе никак не вредит, а его запрет – не помогает избежать многого, о чем было заявлено:

«Очевидно, что запрет пива ничего не решил. На футбольных аренах не перестали появляться пьяные. Не понаслышке знаю, что из-за за отсутствия возможности выпить пиво на стадионе часть болельщиков непосредственно перед матчем подзаряжаются более крепким спиртным, а затем хмелеют, попадая на стадион. Для многих это стало традицией. А это негативно сказывается на состоянии безопасности. Опыт ряда европейских стран, а также полученный нами на ЧМ -2018 в России, подтверждает, что возможность употребления пива на стадионе создает атмосферу праздника, увеличивает посещаемость, не порождая при этом серьезных проблем. Если запрет на напиток будет снят, многие из тех, кто смотрел футбол в пивных барах или у экранов телевизоров, вернутся на стадион. В футбольные клубы придут новые спонсоры и рекламодатели, а часть полученных от них средств пойдет на улучшение комфорта и безопасности. Порядок продажи пива на стадионе можно будет отрегулировать внутренними правилами, исключив возможность бесконтрольного употребления напитка».

Последний пункт очень важен и симптоматичен для России во всем. Зачастую здесь нет промежуточных решений, зато происходят колебания от черного к белому и обратно, от одной крайности к другой. Вместо того чтобы тонко настроить механизм, ввести какие-то локальные ограничения или особые условия, поступают просто: запретить все, закрыв глаза. Наотмашь. Потому что запретить всегда проще, чем произвести тонкую настройку.

Для последней нужно думать, нужны какие-то компетенции, а для запретительных мер ничего этого не надо – дернул рубильник и сидишь довольный. Итак, господин Мейтин, которого можно считать компетентным в этом вопросе, отметил главное: на безопасности запрет не сказывается. Кажется, иных аргументов против него и не нужно. Ну или провести какой-то эксперимент, исследование. Но это, опять же, думать надо.

И если на безопасности это не сказывается, то есть аспекты, в которых снятие запрета пошло бы на пользу всему российскому футболу. Важный эффект – экономический. Пивные компании готовы быть ключевыми спонсорами футбольных клубов и лиг, поскольку здесь видят огромный потенциал, точку роста сбыта и продвижения имиджа. Соглашения есть и сейчас, но они сильно урезаны из-за существующего законодательства.

Когда мы говорим о том, что футбольные клубы нужно перестать кормить из бюджета, надо поставить их на рельсы самоокупаемости, когда мы жалуемся, что футбол в России какой-то убыточный, надо понимать, что сделано для того, чтобы это было не так. Не просто ныть и жаловаться, а анализировать. И ведь есть же опыт зарубежных компаний, лиг, клубов. «Пивные» контракты приносят немало денег.

Дает это и повышение доходов, которые относятся к так называемым доходам в день матча. У ряда клубов за рубежом это чуть ли не самая важная статья – как продажа попкорна для кинотеатров. Конечно, это не только продажа пива, но и целый комплекс мероприятий и акций, проводимых клубом на стадионе и около него в день матча. Этому нужно тоже учиться, и наши клубы постепенно идут в этом направлении.

Однако продажа пива, подобно тому же попкорну, способна подтолкнуть эту клубную экономику с доходами в день матча. Снова стоит подчеркнуть для особо упорных и рьяных, что речь не идет о поливании трибун пивом, о бездумной продаже пятилитровыми бутылками направо и налево спирта. Необходима четкая настройка, можно взять зарубежный опыт, которым российские законодатели регулярно пользуются, но почему-то весьма избирательно и порой нелогично.

Да даже свой опыт – на чемпионате мира в 2018 году все это работало. Причем в футбольном мире и экономическом у разрешения продажи пива на стадионах большое лобби, но скрепы все равно мешают не прикрываться пафосными речами о заботе за здоровье поколения, чем мотивируется запрет.

Андрей Аршавин (бывший нападающий сборной России): «Алкогольные напитки — нормальное явление. И для Англии, и для других стран. Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Если болельщику нужен дополнительный допинг, то пусть пьет пиво. И своими эмоциями заряжает команду. Это общепринятая практика, когда клубы и пивоваренные компании сотрудничают. Конечно, мы ждем меньше пива, больше денег».

Александр Дюков (президент РФС ): «Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения и отношения клубов, мы не видим никакой проблемы в разрешении продажи и рекламы пива на стадионах. Безусловно, в этом будет больше пользы российскому футболу, поскольку это очень важный источник дохода как для лиг, так и для клубов. Есть ряд инициативных групп, работающих в этом направлении. Работающих, чтобы получить законодательное разрешение на реализацию и рекламу пива. Мне кажется, что это одно из решений, которое может быть реализовано в рамках программы наследия чемпионата мира. Чемпионат мира в России показал, что мы не имели никаких проблем с обеспечением правопорядка из-за того, что там было разрешено продавать пиво. Я не агитирую за употребление алкоголя. Сам я пиво не пью. Но для многих в выходной выпить одну-две кружки пива — ничего страшного. Если бы эти две кружки употреблялись на стадионе… Сейчас многие приходят к самому началу матча, потому что сидят где-то в барах у стадиона, а после идут сразу снова в бар обсуждать игру. Это неправильно. Не скажу, что это главный инструмент для повышения посещаемости, но одна из базовых мер».

Александр Медведев (генеральный директор «Зенита»): «Сейчас много споров о том, где можно пить, рекламировать. Я хорошо знаю эту тему по хоккейным временам. И могу сказать, что никакого пивного алкоголизма нет. И качественное пиво — залог хорошего времяпрепровождения. Особенно на свежем воздухе. На чемпионате мира ни одного инцидента, связанного с потреблением пива, не было. Если мы посмотрим на международный опыт, пиво является неотъемлемым атрибутом футбольного болельщика. Также пиво спонсирует спорт. Чем культурнее мы будем пить, тем быстрее наступит это приятное время. Тема пива на стадионах непростая. Но есть опыт чемпионата мира, есть хоккейный опыт. При всех ограничениях проект создания пивного шатра у стадиона — шаг в этом направлении. Будет и пиво, и сосиски, и зрелище».

Более того, даже Министерство финансов поддержало законопроект о возврате пива на стадионы. Следует надеяться, что та самая доработка проекта, на которую он отправлен, пройдет быстро и в конструктивном русле.