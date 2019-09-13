ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Мне надоели каникулы»

вчера, 20:20

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что скучает по работе.

Мне надоели каникулы. Это лето я впервые провел как болельщик. Теперь я лучше понимаю, как фанаты переживают период летнего трансферного окна. Сейчас я занят поисками клуба. Но я не хотел бы возглавить команду в январе, хотелось бы начать все с нового сезона.

Ранее Моуриньо рассказал, как он сильно скучает по футболу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Брюс: «В „Халл Сити“ я пытался подписать ван Дейка»
Сегодня, 03:29 Комментарии0
Эррера: «Неймар входит в топ-5 игроков мира и претендует на „Золотой мяч“»
Сегодня, 02:55 Комментарии2
Зидан: «Я абсолютно уверен в Винисиусе. Гарантирую это»
Сегодня, 02:36 Комментарии0
Сарри: «Был ли страх во время пневмонии? Я не мог дышать»
Сегодня, 01:56 Комментарии0
Капелло назвал трех главных претендентов на Скудетто
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Зидан ответил Бэйлу
Вчера, 21:47 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RTS-25
RTS-25
сегодня в 01:25
Учитывая то, как Моур рубил бабло в АПЛ ....
"Отступные Моуриньо составят всего лишь его годичную зарплату - около 12 млн. фунтов." Это за разрыв контракта с Челси. По инициативе клуба. Не слабый такой "золотой парашют".
А вот это МЮ - "Английский клуб должен будет выплатить португальцу за досрочное расторжение контракта 26 млн евро. Соглашение Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до 2020 года, а зарплата тренера составляет 15 млн евро за сезон".
Ну-ка, кто хочет подписать Особенного? Может Албания?
d_fincher
d_fincher
   47 / 713
сегодня в 00:40
Цорн, ты знаешь, что делать.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   135 / 713
вчера в 23:41
Жозе сложно найти подходящую работу менеджером, середняков топ 5 чемпионатов он вряд ли согласится тренировать, а топ клубы сейчас могут опасаться подписывать тренера, пусть и с большими регалиями, но у которого были проблемы с раздевалкой в последних двух командах, которыми он руководил, к тому же у многих топ клубов вакансия тренера сейчас закрыта, кроме возможно в МЮ, и то не понятно, возможно Сольскьяер сможет стабилизировать игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
   134 / 713
вчера в 23:38
Совсем недавно был самым высокооплачиваемым тренером, теперь никому не нужен
zim289
zim289 ответил dzvinka
   249 / 713
вчера в 23:19
сразу скажу, переводчик он такой же как и тренер, не раз слушал его как на английском, так и на испанском.
Количество трофеев:

Клоп: 7
Моуриньо :25
kotmyshka
kotmyshka
   388 / 713
вчера в 22:54
Пособие по безработице скоро перестанут платить...:-)
berda2003
berda2003
   356 / 713
вчера в 22:26
поменьше выё...пендривался, уже давно бы работал в нормальном клубе...
Гвинея
Гвинея
   236 / 713
вчера в 21:57
Он нужен фк краснодару, там тренера нет.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:52
Номбеван, хоть на минуточку представил бы , что он никому не нужен!!!! Со своим эго, с требованиями и со своими капризами. При всем при этом, намного отстающего от таких как Пеп и Клопп, например. На кой сдались любому клубу его царские замашки, с нулевой отдачей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 713
вчера в 21:43
Можно присмотреться к подвалу рассийской ФНЛ. Там скоро вакансии появятся.
Есть шанс показать своё мастерство...
311
311
   66 / 713
вчера в 21:15
Моуриньо троллит каталонских школьников соккера?)
cevin cigan
cevin cigan
   28 / 713
вчера в 21:14
Всем хейтерам Жозе:" Вы если встаните на трофеи Моура - хрен землю увидите!" Ни один игрок под его руководством,не сказал плохого слова о человеке. Вы те кто хейтят самого успешного тренера 00,сами из себя что представляйте???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   67 / 713
вчера в 21:11
Не позавидуешь Моуриньо.. 😁.
dzvinka
dzvinka ответил волгодон 2
   51 / 713
вчера в 21:11
Хорошие переводчики круглый год нужны,а вообще зимой на работу сложнее устроиться.
сразу скажу, переводчик он такой же как и тренер, не раз слушал его как на английском, так и на испанском.
beefs
beefs
   120 / 713
вчера в 21:08
на пару с Каррерой откройте какую нибудь школу...
BenderBender
BenderBender ответил drug01
   167 / 713
вчера в 21:02
Ещё скажи "в цска". Ахаха
drug01
drug01
   87 / 713
вчера в 20:59
Давай в Спартак!!!!!Народ попрет на футбол!!!!!
particular
particular
   10 / 713
вчера в 20:53
Признания про тягу к работе и свои пожелания, навряд ли, станут центром притяжения для работодателей..:) Надо улыбаться, а он не умеет..:)
Caniggia
Caniggia
   13 / 713
вчера в 20:52
Всё, отстрелялся тренеришка! Теперь вечные каникулы - пенсия.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   279 / 713
вчера в 20:50
он думает,что на каникулах,а оказался на пенсии.
VIPded
VIPded
   33 / 713
вчера в 20:44
Поиздержалсии Асабливый...)))
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 713
вчера в 20:39
если только в Шаньдун Лунэн, там фелайни ждет))
волгодон 2
волгодон 2
   69 / 713
вчера в 20:38
Хорошие переводчики круглый год нужны,а вообще зимой на работу сложнее устроиться.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   389 / 713
вчера в 20:38
Школа уже 2 недели как открыта. Моура ждут там)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100