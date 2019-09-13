Моуриньо: «Мне надоели каникулы»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что скучает по работе.
Мне надоели каникулы. Это лето я впервые провел как болельщик. Теперь я лучше понимаю, как фанаты переживают период летнего трансферного окна. Сейчас я занят поисками клуба. Но я не хотел бы возглавить команду в январе, хотелось бы начать все с нового сезона.
Ранее Моуриньо рассказал, как он сильно скучает по футболу.
"Отступные Моуриньо составят всего лишь его годичную зарплату - около 12 млн. фунтов." Это за разрыв контракта с Челси. По инициативе клуба. Не слабый такой "золотой парашют".
А вот это МЮ - "Английский клуб должен будет выплатить португальцу за досрочное расторжение контракта 26 млн евро. Соглашение Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до 2020 года, а зарплата тренера составляет 15 млн евро за сезон".
Ну-ка, кто хочет подписать Особенного? Может Албания?
"Отступные Моуриньо составят всего лишь его годичную зарплату - около 12 млн. фунтов." Это за разрыв контракта с Челси. По инициативе клуба. Не слабый такой "золотой парашют".
А вот это МЮ - "Английский клуб должен будет выплатить португальцу за досрочное расторжение контракта 26 млн евро. Соглашение Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до 2020 года, а зарплата тренера составляет 15 млн евро за сезон".
Ну-ка, кто хочет подписать Особенного? Может Албания?
Клоп: 7
Моуриньо :25
Клоп: 7
Моуриньо :25
Есть шанс показать своё мастерство...
Есть шанс показать своё мастерство...