Моуриньо: «Мне надоели каникулы»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что скучает по работе.

Мне надоели каникулы. Это лето я впервые провел как болельщик. Теперь я лучше понимаю, как фанаты переживают период летнего трансферного окна. Сейчас я занят поисками клуба. Но я не хотел бы возглавить команду в январе, хотелось бы начать все с нового сезона.