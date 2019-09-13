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Моуриньо: «Я многим обязан Месси»

вчера, 16:49

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо признался, что благодарен многим футболистам, включая соперников.

В Мадриде я провёл три отличных года – разумеется, со своими сложностями и проблемами, но это часть профессии. У меня фантастические воспоминания о том времени. Период, в течение которого я был в «Реале», был трудным для клуба. Тогда доминировала «Барселона» – не только в результатах, но и на уровне общественных симпатий. Они играли в футбол, за которым было приятно наблюдать, и обладали креативными игроками, способными творить магию. Нам нужно было это изменить.

Я всегда говорю, что многим обязан своим футболистам и тем, кто не играл под моим руководством и создавал мне проблемы. Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него, и он сделал меня лучшим тренером, поскольку мне приходилось тщательно готовиться к матчам с ним. Называя Месси, я также подразумеваю всех отличных футболистов, которым противостоял.

Ранее Моуриньо похвалил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
RaulReal
RaulReal ответил ColdSun1995
   251 / 713
сегодня в 00:27
Не поможешь напомнить мне после какой игры Роналдо показывал число 15 в ЛЧ?
RaulReal
RaulReal ответил ColdSun1995
   251 / 713
сегодня в 00:24
Ну если этот МС не может взять хоть 1 ЛЧ то Бавария ближайший 100 точно до 10 ЛЧ не дойдет.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил RaulReal
   172 / 713
вчера в 23:36
13 против 5 живи с этим
что за абсурд) скорее уж МС с Гвардиолой, который вообще по непонятным причинам не может выйграть международный турнир возьмет 14 ЛЧ, чем рял в ЛЧ, в котором есть ВАР)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   134 / 713
вчера в 21:15
Маур скучает по футболу, пытается всем угодить
cevin cigan
cevin cigan ответил ColdSun1995
   28 / 713
вчера в 20:07
подмазывается)) всё равно Зидан работать будет до середины марта максимум, глядишь Особенного позовут. это даже к лучшему, смотреть как Барселона вытирает ноги об Реал Маура будет даже немного по приятнее, чем об Реал Зидана. вспоминаю знаменитые 5-0 на Камп Ноу и истерику Рямуса и прям такая ностальгия накатывает)
    БарсV
    БарсV
       403 / 713
    вчера в 20:01
    Жозе Моуриньо, выигравший две Лиги чемпионов, Лигу Европы, с тремя разными командами, признаёт, что Месси сделал его лучшим тренером, именно Месси) остальных, не называя имена, только подразумевает. По сути, Моуриньо официально признал гениальность Месси. Ожидаем очередные фейк - комментарии НГУШИ О Месси). Не верьте НГУШИ, верьте Моуриньо).
    RaulReal
    RaulReal ответил ColdSun1995
       251 / 713
    вчера в 19:40
    13 против 5 живи с этим
    Гвинея
    Гвинея
       236 / 713
    вчера в 19:35
    У Моура большие яйца это точно.
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик
       36 / 713
    вчера в 19:19
    Как это Месси сделал тебя лучшим тренером, если с тех пор ты только косопоришь, вот уже телеикспердом стал))
    Тага Дага
    Тага Дага
       332 / 713
    вчера в 18:55
    У тебя седых волос больше появился от Месси ...говори как есть.Хотя для меня ты не тренер топ клуба.
    Garrincha58
    Garrincha58
       216 / 713
    вчера в 18:06
    фигня какая то
    don_surio
    don_surio ответил RaulReal
       517 / 713
    вчера в 17:47
    Вспоминаю как Реал в каждом ЛЧ об Баварию ноги вытирал прям ностальгия накатывает. Особенно 2014 5-0 по сумме двух встреч и 10 ЛЧ.
    Только тренер был Анчелотти.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    вчера в 17:23
    че то не нравятся мне новости про Моуриньо и Барсы
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответил RaulReal
       172 / 713
    вчера в 17:22
    Вспоминаю как Реал в каждом ЛЧ об Баварию ноги вытирал прям ностальгия накатывает. Особенно 2014 5-0 по сумме двух встреч и 10 ЛЧ.
    ну да, рял за которым реально приятно было наблюдать, пожалуй единственный по настоящему сильный. лучше расскажу тебе главное - пока в Испании есть Барселона (да и даже Атлетико с Симеоне), а в ЛЧ VAR, рялмадриду трофеев не видать)) живи с этим
    vastudio
    vastudio
       329 / 713
    вчера в 17:21
    Набивает лыжи в Барсу)))))))
    RaulReal
    RaulReal ответил ColdSun1995
       251 / 713
    вчера в 17:19
    Вспоминаю как Реал в каждом ЛЧ об Баварию ноги вытирал прям ностальгия накатывает. Особенно 2014 5-0 по сумме двух встреч и 10 ЛЧ.
    ColdSun1995
    ColdSun1995
       172 / 713
    вчера в 16:57
    подмазывается)) всё равно Зидан работать будет до середины марта максимум, глядишь Особенного позовут. это даже к лучшему, смотреть как Барселона вытирает ноги об Реал Маура будет даже немного по приятнее, чем об Реал Зидана. вспоминаю знаменитые 5-0 на Камп Ноу и истерику Рямуса и прям такая ностальгия накатывает)
    STVA 1
    STVA 1
       76 / 713
    вчера в 16:56
    Значит Месси его натренировал )))
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