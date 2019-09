Нападающий «Ливерпуля» стал первым игроком в истории АПЛ , который провел 50 домашних матчей за отдельный клуб без поражений.

Sadio Mane becomes the first player in @premierleague history to play 50 home games for one club without defeat 🔥



5️⃣0️⃣ #PL games

4️⃣1️⃣ Wins

9️⃣ Draws pic.twitter.com/eD2WpuIMXF

LFC