«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд, в которых команда забивала не менее двух мячей. Серия дошла до 14-ти матчей.
Сегодня «красные» одержали победу над «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура национального первенства.
|Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд, в которых команда забивала не менее двух мячей. Серия дошла до 14-ти матчей.
Сегодня «красные» одержали победу над «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура национального первенства.