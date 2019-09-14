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«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ

вчера, 17:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд, в которых команда забивала не менее двух мячей. Серия дошла до 14-ти матчей.

Сегодня «красные» одержали победу над «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура национального первенства.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   307 / 763
вчера в 23:35
так держать!!!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   164 / 763
вчера в 20:50
Главное не расслабляться и дальше побеждать в каждом матче и наконец то выиграть чемпионство АПЛ
karnager
karnager
   154 / 763
вчера в 20:24
Вот какова сила тренера у красной машины! А пиджак есть пиджак
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   103 / 763
вчера в 19:54
Красная машина
anyway
anyway
   442 / 763
вчера в 19:06
    Нохчи_07
    Нохчи_07
       706 / 763
    вчера в 17:59
    С победой красные
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