вчера, 17:34

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд, в которых команда забивала не менее двух мячей. Серия дошла до 14-ти матчей.

Сегодня «красные» одержали победу над «Ньюкаслом» в рамках 5-го тура национального первенства.