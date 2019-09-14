Лукаку сегодня может войти в историю «Интера»

Сообщается, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может сегодня вечером войти в историю миланского клуба, став вторым игроком со времен Иштвана Ньерша (сезон 1948/1949), который забьет гол в каждой из своих трех первых игр Серии А за «нерадзурри».
Сегодня «Интер» встречается с «Удинезе» в третьем туре Серии А.
Напомним, что Лукаку сбросил более 3 кг после перехода в «Интер».
Теперь и в чемпионате будете без трофеев), даже гном это понял и собирает чУмоданы)
Теперь и в чемпионате будете без трофеев), даже гном это понял и собирает чУмоданы)