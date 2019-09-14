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Лукаку сегодня может войти в историю «Интера»

сегодня, 11:40
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)-:-Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе21:45 Не начался

Сообщается, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может сегодня вечером войти в историю миланского клуба, став вторым игроком со времен Иштвана Ньерша (сезон 1948/1949), который забьет гол в каждой из своих трех первых игр Серии А за «нерадзурри».

Сегодня «Интер» встречается с «Удинезе» в третьем туре Серии А. 

Напомним, что Лукаку сбросил более 3 кг после перехода в «Интер».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
   200 / 712
сегодня в 15:05
отожрался в МЮ на жирном контракте и в безделье, теперь пусть побегает.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   583 / 712
сегодня в 14:05
Личные поклонники гея Роналду опять чем то недовольны....
abramjan
abramjan
   185 / 712
сегодня в 13:55
такими темпами он с меськой за поролоновый мяч сможет поспорить
311
311
   60 / 712
сегодня в 13:39
Про 3 кг это хохма журналистская? Или новости, которые мы заслужили?)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   162 / 712
сегодня в 13:12
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил dimagas1
       144 / 712
    сегодня в 12:50
    Лучше пусть станет лучшим бомбардиром,а эти сомнительные рекорды никому не нужны.
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         339 / 712
      сегодня в 12:33
      Он войдёт в историю интера если выиграет чемпионат и оставит Туринский договорной проект в дураках))
      Comentarios
      Comentarios
         409 / 712
      сегодня в 12:18
      При такой массе 3 кг не о чем
      Забаненный Аналитик
      Забаненный Аналитик
         26 / 712
      сегодня в 12:13
      Интересно, с левого пенальти забьет или с гола из офсайда? Я ставлю на пенальти.
      STVA 1
      STVA 1 ответил cska plus
         72 / 712
      сегодня в 12:07
      Там много кто сейчас не может заиграть . Это не при САФе.
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
         171 / 712
      сегодня в 12:04
      Не войдёт
      Князь опять вернулся
      Князь опять вернулся
         23 / 712
      сегодня в 11:58
        773sergeytank
        773sergeytank
           247 / 712
        сегодня в 11:54
        Значит в этом матче пенальти неизбежать.
        dimagas1
        dimagas1
           62 / 712
        сегодня в 11:44
        Лучше пусть станет лучшим бомбардиром,а эти сомнительные рекорды никому не нужны.
        cska plus
        cska plus
           2 / 712
        сегодня в 11:43
        Не понимаю как негр не заиграл в МЮ.
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