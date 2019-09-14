Лукаку сегодня может войти в историю «Интера»

сегодня, 11:40

Сообщается, что нападающий «Интера» может сегодня вечером войти в историю миланского клуба, став вторым игроком со времен Иштвана Ньерша (сезон 1948/1949), который забьет гол в каждой из своих трех первых игр Серии А за «нерадзурри».

Сегодня «Интер» встречается с «Удинезе» в третьем туре Серии А.

Напомним, что Лукаку сбросил более 3 кг после перехода в «Интер».